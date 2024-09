Foto: Pexels.com

10 slavena investora ieteikumi, kā izvairīties no bezjēdzīgiem tēriņiem







Viens no veiksmīgākajiem investoriem pasaulē Vorens Bafets (Warren Buffett) labi zināms ar savām vienkāršajām finanšu gudrībām. Viņa ieteikumos noteikti ir vērts ieklausīties, it īpaši tāpēc, ka tie palīdz izvairīties no kļūdām, ko cilvēki pieļauj, tērējot paši savu naudu.

“GOBankingRates” publicēti Bafeta ieteikumi finanšu pratības jomā. Rakstā apkopotas 10 lietas, par kurām cilvēki bezjēdzīgi tērē naudu, un atklāta slavenā investora pieeja, lai no šīm kļūdām izvairītos.