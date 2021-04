Foto: Birgit Reitz-Hofmann/SHUTTERSTOCK

2. pensiju līmenis: ir vērts neatstāt pašplūsmā







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Domājot par savu nākotnes vecuma pensijas apmēru, ir būtiski ne vien godīgi maksāt nodokļus, bet arī sekot līdzi 2. pensiju līmeņa uzkrājumam, ieguldījumu plānam un peļņai, kā arī pieņemt izsvērtus lēmumus par sev piemērotāko pensiju plānu.

Triju līmeņu sistēma

Latvijā darbojas triju līmeņu pensiju sistēma. Pensiju 1. līmenī piedalās visi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji, un daļa iemaksu tiek izmantotas tagadējo pensionāru pensiju izmaksai. Pensiju 2. līmenī – jeb uzkrājošajā pensiju shēmā daļa no ikviena veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgū. Savukārt 3. līmenī var veikt brīvprātīgi izvēlētas iemaksas, lai veiktu uzkrājumu vecumdienām.

Kopējās sociālo iemaksu veicēju iemaksas pensijas kapitālam, kas ir 20% no bruto ienākumiem, tiek pārdalītas starp pensiju 1. un 2. līmeni, no kurām 14% aiziet pirmajā, bet 6% – otrajā līmenī. Attiecīgi šie 6% tiek novirzīti ieguldījumu plānā, kur licencēts pārvaldnieks to iegulda finanšu tirgos. Tas dod iespēju uzkrāto pensiju palielināt. Šī nauda tiek uzkrāta katra pensiju 2. līmeņa dalībnieka personiskajā kontā, ko varēs izmantot, pieprasot vecuma pensiju.

Interese par uzkrāto pieaug

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati liecina, ka pērn strauji augusi interese par pensiju 2. līmenī uzkrāto – pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts pieprasīts 478 472 reizes (teju 3 reizes vairāk nekā 2018. gadā un 1,5 reizes vairāk nekā 2019. gadā), bet 122 111 pensiju 2. līmeņa dalībnieku mainījuši ieguldījumu plānu. Vienlaikus iedzīvotājiem arvien ir daudz jautājumu un neskaidrību par pensiju sistēmu un izvēles iespējām, un visbiežāk iedzīvotāji nemaz nezina, kurā pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānā nonāk viņu ieguldījumi, norāda banka Citadele.

“Daudziem arvien nav intereses vai zināšanu par saviem pensiju 2. līmeņa uzkrājumiem, un nereti to atceras tikai satricinājumu brīžos, tā riskējot pieņemt sasteigtus un nepārdomātus lēmumus,” pauž bankas Citadele meitasuzņēmuma CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis.

Ik gadu var mainīt gan plānu, gan pārvaldītāju

Latvijā ikviens pensiju 2. līmeņa dalībnieks reizi gadā var mainīt līdzekļu pārvaldītāju, bet divreiz gadā iespējams izvēlēties un mainīt savu pensiju ieguldījumu plānu jeb veidu, kā pensiju pārvaldnieks var rīkoties ar cilvēka pensijas uzkrājumiem.

Pamatā šos ieguldījumu plānus var iedalīt trīs blokos: konservatīvajos, sabalansētajos un aktīvajos.

Jāizsver iespējamais risks un ienesīgums

“Jo aktīvāks ir ieguldījumu plāns un vairāk tiek ieguldīts uzņēmumu akcijās, jo lielāka ir potenciālā peļņa. Taču lielāks iespējamais ienesīgums vienmēr nozīmē arī lielākus riskus. Gados jauniem cilvēkiem nevajadzētu baiļoties izvēlēties riskantākus pensiju plānus – laiks ir jūsu sabiedrotais, un jūs varat atļauties lielāku risku, lai potenciāli uzkrātu vairāk. Laiks izlīdzina ieguldījuma vērtības svārstības. Savukārt cilvēkiem, kuri vecāki par 55 gadiem un ir tuvu pensionēšanās vecumam, nevajadzētu uzņemties pārlieku risku, jo, kad ieguldījumu termiņš ir palicis mazāks par 5 gadiem – būtiskākais ir saglabāt to, kas jau uzkrāts, tāpēc piemērotākā būs konservatīvāka ieguldījumu stratēģija,” norāda bankas Luminor Latvija atklātā pensiju fonda vadītāja Anželika Dobrovoļska.

Aktīvie ieguldījumu plāni ar lielāku akciju īpatsvaru ir piemēroti cilvēkiem, kuriem līdz pensijas vecumam palikuši vairāk nekā 20 gadi. Sabalansētie plāni akcijās iegulda līdz 25% no līdzekļiem, tādējādi ievērojami samazinot risku. Savukārt, kad līdz pensijas vecumam paliek mazāk par 10–5 gadiem, rūpējoties par uzkrātā kapitāla saglabāšanu, kā arī izvairoties no lieka riska un tirgus svārstībām, ieteicams izvēlēties konservatīvos ieguldījumu plānus.

Cik uzkrāts un nopelnīts manā pensiju 2. līmenī?

Pirmo plānu nosaka VSAA. Ja jaunais dalībnieks divu mēnešu laikā (kamēr vēl nav sākta iemaksu ieguldīšana) nepaziņo par citu ieguldījumu plānu, iemaksas sāk pārskaitīt kādā no konservatīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru pēc rotācijas principa nosaka VSAA.

To, kāds ieguldījumu plāns izvēlēts, kas ir līdzekļu pārvaldītājs, kā arī – cik uzkrāts un nopelnīts 2. pensiju līmenī, ikviens var uzzināt vietnē latvija.lv, sadaļā Pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts.

Tur iespējams pieprasīt izziņu ar datiem par interesējošo gadu.

Savukārt vietne manapensija.lv piedāvā iespēju analizēt un salīdzināt visu pieejamo plānu rezultātu. Kārlis Purgailis norāda – īslaicīgi zaudējumus var ciest un pa reizei arī cieš teju ikviens plāns. Arī pandēmijas sākumā visi plāni cieta zaudējumus, pēc kuriem diezgan ātri atkal atguvās. Tāpēc, pirms steigšus pāriet uz plānu, kurš patlaban uzrāda augstu ienesīgumu, jāatceras, ka tas negarantē tikpat augstu ienesīgumu turpmāk, tāpēc ienesīgums jāvērtē ilgtermiņā. Ja ir neskaidrības vai nepieciešams detalizētāks skaidrojums, eksperts iesaka vērsties pēc padoma pie finanšu konsultanta, piemēram, savā bankā.

Uzziņa!

• Ikvienam 2. pensiju līmeņa dalībniekam ir tiesības izvēlēties, kā izmantot viņa 2. pensiju līmenī uzkrāto kapitālu, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Proti, var uzkrājumu nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā, pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā. Ja izvēli neizdara, 2. pensiju līmeņa dalībnieka nāves gadījumā uzkrājums automātiski nonāk kopējā valsts pensiju budžetā.

• Mainīt 2. pensiju līmeņa uzkrājuma pārvaldītāju un ieguldījumu plānu var portālā www.latvija.lv, iesniedzot e-iesniegumu pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai.