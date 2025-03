“2024. gadā pārdevu dzīvokli!” Skaidrojam, kā šādu darījumu jānorāda gada ienākumu deklarācijā Linda Tunte

Tuvojoties 1.martam, kad iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas, saņemot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, arī jūs, lasītāji, sūtāt mums savus jautājumus par šo tēmu. Ar prieku meklējam atbildes.

Šoreiz Kārlis mums jautā: “2024. gadā pārdevu dzīvokli. Tagad tuvojas gada deklarāciju iesniegšanas laiks. Sakiet, lūdzu, kur un kā man jānorāda šis darījums? Saprotu, ka nodoklis jāmaksā nebūs, jo tas bija mans vienīgais nekustamais īpašums, taču jādeklarē ir tāpat. Vai ne? Varbūt var arī atgādināt, kādos gadījumos tomēr jādeklarē nav? Gribu visu izdarīt pareizi.”

Sazinājāmies ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), lai varētu atbildēt Kārlim un citiem, kam šis jautājums aktuāls. Turpinājumā VID skaidrojums.

Kad par ienākumu no kapitāla pieauguma NAV jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis?

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā, ja ienākums tiek gūts no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas (t.sk. pārdošanas), kas atbilst vismaz vienai no šīm pazīmēm:

– īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir vairāk nekā 60 mēnešus un vismaz 12 mēnešus (pēc kārtas) šajā periodā ir deklarētā dzīvesvieta;

– īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas dienai ir vienīgais īpašums;

– ir vienīgais nekustamais īpašums, no kura gūtais ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas.

Svarīgs priekšnoteikums, lai izpildītos nosacījums par 60 mēnešu periodu kopš nekustamais īpašums ir iereģistrēts zemesgrāmatā un ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas būtu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekams ienākums, ir savlaicīga nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā.

Jādeklarē tik un tā

Ja nekustamā īpašuma pārdošanas darījums atbilst kādam no minētajiem kritērijiem un no tā nav jāmaksā nodoklis, deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma nav jāiesniedz. Taču, ja šis ienākums pārsniedz 10 000 eiro, tas jānorāda gada ienākumu deklarācijā kā neapliekams ienākums (respektīvi, ienākums ir jādeklarē, bet no tā nav jāmaksā nodoklis).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni + 371 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.