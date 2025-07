Vladimirs Putins un Aleksandrs Lukašenko Foto. EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

"Tā ir Lukašenko metode! Šobrīd galvenā plūsma vērsta uz Poliju!" ziņo Ukrainas izlūkdienests







Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko atkal izmanto savas valsts teritoriju, lai novirzītu nelegālo migrāciju no Āfrikas, Tuvajiem Austrumiem un Afganistānas uz Eiropas Savienību, ziņoja Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienests.

Pēc aģentūras datiem, galvenā plūsma ir vērsta uz Poliju, savukārt daļa migrantu ierodas no Lībijas, daži tieši, citi caur Krieviju, kas liecina par Minskas un Maskavas koordinētām darbībām.

Šī taktika atgādina 2021. gada krīzi uz Lietuvas un Polijas robežas, kad Baltkrievija organizēja migrantu masveida mēģinājumus iekļūt ES.

Brisele to toreiz raksturoja kā hibrīdkara veidu, kura mērķis bija šantažēt Kopienu un piespiest to atvieglot sankcijas pret Lukašenko režīmu.

“Šī šantāža nedarbojās,” paziņoja Ukrainas izlūkdienests, uzsverot, ka gluži pretēji, Baltkrievijas diplomātiskā izolācija ir tikai padziļinājusies.

Lai gan ziņots, ka Lukašenko gūst finansiālu labumu no migrantu plūsmām, viņš izvairās no pilna mēroga eskalācijas, visticamāk, lai saglabātu savas dažas atlikušās politiskās saites Eiropā. Ungārija, kas pati ieņem stingru nostāju nelegālās migrācijas jautājumā, joprojām ir viena no nedaudzajām ES valstīm, kas uztur dialogu ar Minsku.

“A. Lukašenko, lai arī tiek uzskatīts par Krievijas diktatora Vladimira Putina satelītu, joprojām saglabā taktisko autonomiju – un atkal to izmanto, lai izdarītu politisku spiedienu uz Rietumiem,” teikts izlūkdienesta ziņojumā. Polijas amatpersonas arī norāda, ka arvien vairāk migrantu ir ar Krievijas vīzām, kas vēl vairāk saista šo vilni ar plašāku Kremļa konfrontācijas ar Rietumiem kontekstu.

Lukašenko vada Baltkrieviju kopš 1994. gada un joprojām ir viens no Kremļa tuvākajiem sabiedrotajiem. Viņa režīms atļāva Krievijas okupantiem un aprīkojumam izmantot Baltkrievijas teritoriju uzbrukumam Ukrainai, kad 2022. gada februārī sākās pilna mēroga iebrukums.