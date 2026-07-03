25 gadi? BKUS iecere palielināt aprūpējamo bērnu vecumu izraisa spraigas diskusijas 0
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) nākotnē plāno līdz 25 gadiem palielināt vecuma robežu, līdz kurai slimnīca rūpējas par bērnu un jauniešu veselību, vēsta LTV raidījums “Rīta panorāma”.
BKUS valdes priekšsēdētājs Valts Ābols uzsvēra, ka izmaiņas netiktu ieviestas uzreiz visiem pacientiem – prioritāti tās attiektos un jauniešiem ar onkoloģiskām un hroniskām saslimšanām, kuru ārstēšana nebeidzas līdz ar pilngadības sasniegšanu.
“Tad, kad bērns arī psihoemocionāli ir sasniedzis slieksni, kad viņš ir gatavs pāriet pieaugušo aprūpē, skaidroja Ābols.
Viņš arī norādīja, ka BKUS turpmākās attīstības plāni paredz stiprināt mediķu kompetenci un paplašināt sadarbību ar citiem speciālistiem, tostarp ārvalstīs.
“No tā, kāda būs bērnu veselība, būs atkarīgs, kāda būs Latvija pēc 20 gadiem,” uzsvēra BKUS valdes priekšsēdētājs.
Taču šī iecere izraisījusi aktīvas diskusijas arī sociālajos tīklos. Viedokļi dalās – vieni uzskata, ka šāds solis ir loģisks un nepieciešams, savukārt citi šaubās, vai veselības aprūpes sistēma tam ir gatava.
Kāda sociālo tīklu lietotāja raksta: “Bērnu slimnīcā vēlas aprūpēt bērnus līdz 25 gadu vecumam. Būtībā pareizi. Īsti pieaudzis cilvēks ir no 25 gadu vecuma. Turklāt jaunieši mums ir ļoti svarīgi.” Viņas ieskatā arī bezmaksas medicīniskajai aprūpei vajadzētu būt pieejamai līdz šim vecumam.
Tomēr ne visi šādai idejai piekrīt. Kāda komentētāja ironiski norāda: “Tos pašus nespēj apkalpot, tikt galā, vēl vajag lielāku pacientu plūsmu.”
Savukārt daļai cilvēku jautājumus raisa pats vecuma slieksnis. “25 gadi jau nav vairs bērns, vai kaut ko palaižu garām?” vaicā kāda komentētāja. Līdzīgu viedokli pauž arī citi, norādot, ka šajā vecumā cilvēks parasti jau ir pilnībā pieaudzis, veido karjeru un ģimeni.
Tikmēr citi uzskata, ka vecums ne vienmēr ir galvenais kritērijs. Viņuprāt, ilgstošu un smagu slimību gadījumā daudz svarīgāk ir nodrošināt nepārtrauktu ārstēšanu un ļaut pacientam pāriet uz pieaugušo veselības aprūpi tikai tad, kad viņš tam ir gatavs gan medicīniski, gan psihoemocionāli.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!