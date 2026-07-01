Valsts ģimnāzijas direktore vērtē iespēju atteikties no 12. klases un atklāj skarbu patiesību par mūsdienu bērnu zināšanu līmeni 0
TV24 raidījumā «Preses klubs» Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore, skolotāja un Jūrmalas domes deputāte (LZP) Ieva Taranda izteica viedokli par izglītības sistēmas pārmaiņām, proti, 12. klases iespējamu atcelšanu, un tā ietekmi uz skolēniem, un brīdināja par vienmēr pārsteidzīgām izmaiņām.
“Atbildot uz abu kungu [diskusijas dalibnieku] iebildēm, kas būs, kāda ir tā nākotnes profesija, kas ir visvajadzīgākā, ziniet, ko teikšu godīgi – piedodiet, mani mīļie skolēni un viņu vecāki, bērni tagad ir jēli savās zināšanās, tāpēc nograuzt nost to 12. gadu būtu ļoti traki!” sacīja Taranda.
Viņa uzsvēra, ka ir pilnībā par pārmaiņām sistēmā, taču tās jāveic ļoti pārdomāti: “Es esmu pilnīgi absolūti par pārmaiņām, bet pārmaiņām ir jābūt absolūti balstītām datos, taču tam ir vajadzīgs laiks”.
Taranda skaidri norādīja, ka skolai jākoncentrējas uz pamatprasmēm: “Otra lieta, mīļie cilvēki, nekas cits skolā nav jādara, kā tikai vienkārši jāmācās. Ir jāmācās lasīt, ir jāmācās skaitīt, rēķināt un daudz domāt, kritiskā domāšana vajadzīga!”
Ja būs kritiskā domāšana cilvēkiem, ja viņi spēs izteikt savu domu un konsekventi aizstāvēt to, tad mums būs gan labs pirtnieks, gan labs IT speciālists, gan labs ārsts un viss cits, uzskata pedagoģe. Viņa aicina atteikties no dārgiem un neskaidriem projektiem: “Pēc iespējas ātrāk ir jāatkratās no visiem miljonos piedāvātajiem kaut kādiem mistiskajiem projektiem, vienkārši jāpaņem padusē grāmatu un jāiet uz biblioteku lasīt.”
Tarandas tiešais un emocionālais vēstījums raidījumā izraisīja ievērību, jo viņa uzsvēra klasisko izglītības pieeju – lasīšanu, domāšanu un kritisko prātu – kā pamatu jebkurai nākotnes profesijai.