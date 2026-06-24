“30% izņēma naudu!” Igaunijas ne visai veiksmīgā pieredze ar pensiju reformu ir kā brīdinājums mums 0
TV24 raidījumā “Latvijas labums” Latvijas Bankas Apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja Evija Dundure analizēja Igaunijas un Lietuvas pieredzi pensiju 2. līmeņa reformās un iespējamos riskus Latvijai.
Viņa skaidroja, ka Igaunijā reforma bijusi politiski motivēta un balstīta idejā, ka iedzīvotāji paši spēs labāk ieguldīt savus uzkrājumus. Vienlaikus tika ieviestas vairākas stingras izmaiņas – cilvēkiem, kuri izņēma uzkrājumus, vairs nebija iespējams turpināt dalību otrajā pensiju līmenī, kā arī tika noteikts 10 gadu aizliegums atgriezties sistēmā.
“Viss tika izdarīts, lai cilvēki padomātu divreiz, piecreiz, desmitreiz pirms izņemšanas,” skaidroja Dundure; šobrīd tiekot domāts par to, ka šo noteikumu vajadzētu mīkstināt, jo šobrīd, lai tiktu atpakaļ sistēmā, iedzīvotājiem ir jāmaksā lielāki nodokļi
Viņa norādīja, ka Igaunijā arī tika ieviesti papildu nodokļu nosacījumi un ierobežojumi, lai atturētu no straujas uzkrājumu izņemšanas. Rezultātā aptuveni 30% iedzīvotāju izvēlējās izņemt savus uzkrājumus, pat, ja bija jāmaksā par to iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ar ko pensijas Igaunijā neapliekas.
Dundure norādīja, ka šāda naudas izņemšana īstermiņā būtiski palielināja patēriņu un veicināja inflāciju, kas Igaunijā sakrita ar Covid-19 periodu un vēlākajām krīzēm. “Faktiski tas patēriņš uzdzina inflāciju,” viņa sacīja, piebilstot, ka Igaunijā šo periodu paši vērtē kā ekonomiski neveiksmīgu pieredzi.
Pievienotajā video skatieties plašāku situācijas izklāstu un arī to, kāda pieredze ir Lietuvai.