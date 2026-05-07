Puče: Kamēr lietuvieši par pensiju 2. līmeni pērk veļas mašīnas, bankas latviešus kaunina – tā nedrīkst tērēt savu naudu! 0

8:16, 7. maijs 2026
Ziņas Ekonomika

TV24 raidījuma “STOPkadri” sarkastiskais vadītājs Armands Puče velk paralēles starp vēsturi un mūsdienām, norādot, ka latvieši savulaik dedzīgi sargāja Ļeņinu, bet tagad tikpat pašaizliedzīgi metušies sargāt banku oligarhiju. Galvenais strīda ābols ir pensiju otrais līmenis, kas, pēc A. Pučes domām, ir kļuvis par banku peļņas avotu, nevis iedzīvotāju drošības spilvenu.

Bankas mūs mēģina pārliecināt – ja tiks skarts pensiju otrais līmenis, viss sabruks. A. Puče tam kategoriski nepiekrīt:

“Nekas nesabruks! To mums pierāda kaimiņi – igauņi un lietuvieši. Tiklīdz bankas jūt, ka kaimiņvalstīs cilvēki sāk ņemt virsroku, tās uzreiz sāk biedēt, ka viss ir baigi slikti. Bet īstenībā tā nav.”

Viņš uzsver, ka Igaunija jau ir apsteigusi Latviju, un arī Lietuva ir tālu priekšā, kamēr mēs joprojām mīņājamies uz vietas.

Puče izceļ Lietuvas Konstitucionālās tiesas pieņemto lēmumu, kas nosaka: pensiju uzkrājumi ir cilvēka privātīpašums.

Tas nozīmē, ka valstij nav tiesību liegt cilvēkam piekļūt savai naudai, ja iestājas kritiski dzīves apstākļi vai ja cilvēks vairs nevēlas piedalīties šajā sistēmā.

Turpretī Latvijā attieksme ir pretēja:

“Te mums saka: Tā nav jūsu nauda! Ejiet prom, aizmirstiet par to! Kad nomirsiet, tad domāsim.”

Lietuvieši rīkojas citādi – viņi saprot, ka otrā pensiju līmeņa sistēma savu laiku ir pārdzīvojusi un demogrāfiskā situācija maina spēles noteikumus.

Lietuvā šogad un nākamgad iedzīvotājiem būs iespēja vienreizēji izņemt savu uzkrājumu, pāriet uz trešo līmeni vai vispār aiziet no sistēmas. Turpmāk Lietuvā jebkurā brīdī vienu reizi dzīvē varēs izņemt 25% no uzkrājuma ārkārtas gadījumiem – slimībām vai citām vajadzībām.

Puče asi vēršas pret banku mēģinājumiem kaunināt cilvēkus, ka viņi grib televizorus pirkt un veļas mašīnas! “Jā, un kāpēc lai viņi to nedarītu? Tā ir viņu nauda! Nauda ir, lai to tērētu! Cilvēki grib dzīvot šodien. Bet Latvijā mēs joprojām sargājam Ļeņinu – lasiet: bankas.”

