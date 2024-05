Foto – Shutterstock

31 atjautības uzdevums, par ko palauzīt galvu brīvā brīdī Ieteikt 63







1. Dažos mēnešos ir 30 dienas, dažos 31. Kuros mēnešos ir 28 dienas?

Reklāma Reklāma

2. Ko vari redzēt ar aizvērtām acīm?

3. Kas ugunī nedeg un ūdenī neslīkst?

4. Kas jādara, ja redzi zaļo cilvēciņu?

5. Nosauc piecas dienas, neminot ciparus (1, 2, 3…) un dienu nosaukumus (pirmdiena, otrdiena, trešdiena…)?

6. No kāda trauka nevar neko ieēst?

7. Uz kuru jautājumu nevar atbildēt “nē”?

8. Cik ir 2 + 2 * 2?

9. Sēž cilvēks un tu nevari apsēsties viņa vietā pat tad, ja viņš piecelsies. Kur viņš sēž?

10. Viņa vienmēr precīzi zina, kur ir viņas vīrs. Kas viņa ir?

11. “Skolas direktors iebilst pret lēmuma par skolēnu frizūru noteikšanas aizlieguma atcelšanu”. Ko tas nozīmē? Vai uz skolu var doties ar jebkādu frizūru?

12. Kāda zīme jāieliek starp skaitļiem 4 un 5, lai rezultāts būtu lielāks par 4, bet mazāks par 5.

13. Ar kādu ātrumu jāskrien sunim, lai nedzirdētu pie viņas astes piesietās pannas radīto troksni?

14. Iedomājies, ka piedalies sporta sacensībās. Tu esi tik veikls un ātrs, ka tev izdodas apsteigt otrā vietā skrienošo. Kurā vietā tu skrien tagad?

15. Marijas mātei ir 5 meitas – Lara, Lora, Lera, Lira. Kā sauc piekto meitu? Atbildi ātri!

16. Rēķini galvā! 1000 pieskaiti 40. Tad vēl 1000. Tad 30 un vēl 1000, tad pievieno 20 un 1000. Tad iegūtai summai pieskaiti 10. Kāda ir atbilde?

17. Veikalā ienāca kurlmēms cilvēks iegādāties zobu suka. Ar žestiem viņš imitēja zobu tīrīšanu. Pārdevējs bija gudrs un saprata, kas pircējam nepieciešams. Nākamais gāja aklais iegādāties brilles. Kā viņš var informēt pārdevēju, kas viņam ir vajadzīgs?

18. Uz robežas starp Poliju un Vāciju avarēja lidmašīna un nokrita neitrālā teritorijā. Kurā valstī vajadzētu apglabāt izdzīvojušos?

19. Divi tēvi un divi dēli bija aizrautīgi mednieki. Medībās viņi katrs nomedīja vienu irbi, kopā – 3. Kā tas iespējams?

Reklāma Reklāma

20. Cik zirņu saiet glāzē?

21. Ar kādu slimību uz zemes neslimo?

22. Pa kurieni iet, bet nekad nebrauc?

23. Vai var nest ūdeni sietā?

24. Kam līdzīga ir arbūza pusīte?

25. Ja tu ej pār tiltu, kas ir zem tevis?

26. Uz kādiem kokiem lietus laikā nolaižas baloži?

27. Manas mātes meita, bet ne mana māsa? Kas tā ir?

28. Uz kādu jautājumu nevar saņemt atbildi „jā”?

29. Cik dziļi suns var ieskriet mežā?

30. Cik ābolus var apēst tukšā dūšā?

31. Divi jauni kazaki, abi braši jātnieki, bieži sacentās, kurš būs pirmais. Uzvarēja te viens, te otrs un viņiem jau apnika tādas sacensības. Tad viņiem ieteica jaunu ideju – uzvarēs tas, kura zirgs pie mērķa pienāks otrais. Sapulcējās daudz skatītāju, visi gribēja tādu jaunumu redzēt. Pēc starta signāla neviens no abiem, protams, neizkustējās no vietas. Publika sāka smieties un nolēma, ka no tādām sacensībām nekas nesanāks. Tad no pūļa iznāca kāds vecs vīrs un teica – es viņiem pačukstēšu kādu vārdu un viņi sāks dzīt zirgus tādus auļos, kā vēl nav redzēts. Un tiešām… Piegāja pie viņiem vecais kazaks, kaut ko iečukstēja un jau pusminūti vēlāk kazaki zirgu mugurās nesās pa stepi pilnā ātrumā, mēģinot ar visiem līdzekļiem apdzīt otru, un tāpat derībās uzvarēja tas, kura zirgs palika otrais. Ko vecais vīrs pateica?

ŠĶIR NĀKAMO LAPU UN UZZINI ATRISINĀJUMUS!