SAJŪTAS. Kā LA.LV komanda svin Jāņus, un kurš no mums svētkos strādās? Linda Tunte

Pirmssvētku dienās droši vien katrā kolektīvā tiek aktualizēta pati svarīgākā tēma: ko šogad darīsi Jāņos? LA.LV kolektīvs nav izņēmums. Skaidrs, ka mēs svinēsim daudzveidīgi. Kāds dosies uz publiskām ballītēm, kāds ciemosies pie radiem, kāds rotās māju un sies sieru, bet vēl kāds – strādās. Tāda dzīve, jo arī svētkos portālā ir jābūt jaunākajām ziņām.

Ko darīšu es? Pasēdēju un padomāju jau kādu laiku pirms svētkiem. Un sapratu, ka mana latvietība visvairāk gavilē, esot mājās un kopā ar savējiem. Jā, kā noteica viena no kolēģēm, tas iespējams izklausās “sēnīgi”, bet man patiešām patīk izrotāt terasi, salikt vāzēs jāņuzāles, cept pīrāgus, siet sieru un būt blakus tiem, kas pasaulē vismīļākie. Nekā man te nepietrūkst.

Lai neizklausās tikai romantiski vien, padalīšos arī ar kādu ideju. Parasti cenšos padomāt kādas aktivitātes pat tad, ja svinam tikai savā lokā vien. Šoreiz viena no tām būs spēle, kas iekrita acīs, šķirstot soctīklus.

Paņemam visbiezākos cimdus (šogad noderēs ne tikai spēlēm) – vislabāk virtuves biezos cimdus, ko izmantojam pannas izņemšanai no cepeškrāsns. Būs nepieciešams arī acu apsējs un dažādi, visdīvainākie sadzīves priekšmeti. Tos visus salikšu grozā un mājinieki, aizsietām acīm un cimdiem rokās, pa vienam priekšmetam vilks ārā. Nē, viņi varēs pat neminēt, kas tas ir, viņiem būs jāpasaka, ko ar šo priekšmetu darīs. “Ņemšu to līdzi uz tualeti”, “Apēdīšu”, “Gulēšu tam šonakt blakus”, “Izmetīšu miskastē”, “Uzdāvināšu to mammai”… Man šķiet, ka šādas un līdzīgas atbildes varētu būt vēl viens iemesls smaidiem šajos svētkos.

Vieni no latviskākajiem svētkiem izklausās mūsu TV24 direktoram Klāvam Kalniņam, jo viņa ģimenē ir liels iemesls svinēt: “Līgo svinu kopā ar ģimeni , sveicot foršāko Līgu – manu mammu. Svinam ģimenes mājās Ragaciemā, jūras krastā. Uzdevums paliek nemainīgs gadu no gada – noturēt ugunskuru spoži liesmojam visas nakts garumā.”

Mana kolēģe Krista Draveniece, kura prot izcept visgardāko Napaleona kūku mūsu kolektīvā, šajos svētkos gan kūkas necepšot, viņa aizdomājas par zaļumballēm: “Atceros, kā bērnībā kopā ar daudz, daudz radiniekiem vienā naktī apbraukājām kādas piecas Līgo zaļumballes. Toreiz kā bērnam tas šķita tik interesanti, vecāki lustēja, bija ballīte un piedzīvojums līdz pat saulesgaismai! Kad pašai meitiņa paaugsies, noteikti vēlos šo tradīciju turpināt! Zaļumballes ir mazliet aizmirsta Jāņu maģija šodien!”

Alīna Sīkstule-Talarova ir mūsu administratīvā direktore, kura rūpējas par kārtību darbā. Vai arī svinēšana ieplānota kārtīga? “Saulgriežu svētku maratons mūsu mājās sākas vēl dažas dienas pirms Līgo dienas, kad svinam vairākas tuvu cilvēku dzimšanas un vārda dienas. Svinību virpuļa neatņemams sastāvdaļas ir kulinārijas meistarības paraugdemonstrējumi, ballēšanās, dāvanas un pārsteigumi, ugunskurs un pats galvenais – kopābūšanas prieks, jo īsākās nakts burvība jāizbauda, dāvājot sirds siltumu tuviem un mīļiem cilvēkiem. Un protams- ozollapu vainags Jānim un ziedu vainadziņi Jāņa meitām. Līgo, Līgo!”

Zinu, ka kolēģe Kamita Kalniņa, kura rūpējas, lai portālā LA.LV būtu ne tikai raksti, bet arī video, mēdz doties garās pastaigās dabā. Vai viņa būs dabas tuvumā arī svētkos? “Šogad sāksim līgot jau 21. jūnijā, kad ar ģimeni dosimies ikgadējā laivu braucienā. Pēc tādām aktivitātēm to “īsto” Līgo dienu un Jāņu nakti sagaidīšu pie vecvecākiem laukos – bez steigas un mierpilnā gaisotnē.

Līgots ir gan pie jūras, gan pļavā, gan purvā un ne tikai, tāpēc atmiņu ir daudz un dažādu. Bet te viena no spilgtākajām – svētki Latgalē. Līgo diena bija skaista un saulaina – ēdieni un dzērieni sarūpēti, meijas un ozolzari rotāšanai sanesti, vainagi sapīti, svinētāji jautri čalo un bauda svētkus. Kad Līgo gāja uz beigām un tuvojās Jāņu rīts, sapratām, ka ar mīlestību un ugunskura siltumu vien nepietiks – nakts bija kļuvusi izcili auksta. Taču mājas saimnieces ātri atrada risinājumu – no skapjiem ārā tika vilkti … kažoki! Tā nu mēs saullēktu sagaidījām, sēžot pie ugunskura kažokos un ziemas jakās.”

Megija Melbārde ir jaunākā mūsu kolēģe, kura komandai pievienojās nesen. Viņa ir kurzemniece, tāpēc arī svētkos dosies tajā virzienā: “Šogad Jāņus svinēšu savos laukos – Nīcā, ar sen nesatiktajiem draugiem un pilnīgi noteikti labākajiem stāstiem par kopīgajām atmiņām. Jāņi kā jau īsti svētki ir jāpavada zaļumos. Ir bijis dažādi. Ar draugiem dziedāts pie ugunskura, lekts pāri ugunskuram, iets naktī peldēt un ēsts daudz sašliku. Patiesībā – interesants fakts – pēdējos 2s gadus es šajos svētkos piekrītu būt šoferis, tāpēc šajā ziņā neesmu īsta latviete un alu nedzeru.”

Bet kura tad strādās svētkos? To mēs sadalām jau krietnu laiku pirms svētkiem, piemēram, šobrīd jau zinām arī, kura strādās Ziemassvētkos. 23.jūnijā portālu, kā mēs sakām, stūrēs Sanita Kārkliņa, kura ir multitaskinga meistare un vienmēr veiksmīgi spēj apvienot dažādus darbus. Viņa droši vien jau gatavojas šai darbdienai, jo garās debatēs par svētku svinēšanu neiesaistās.

Bet pašu grūtāko svētku darbdienu uz saviem “pleciem” iznesīs vēl viena salīdzinoši jaunā kolēģe – Sanija Bērziņa. Pirms tam gan ieplānota arī balle: “Teju katru gadu Līgo pavadu vietējā zaļumballē ar draugiem. Arī šogad došos – iedzeršu pa kausam alus, apēdīšu daudz siera un, protams, izdejošos. Kad satumst un paliek auksti, tiek iedegts ugunskurs, kurā, kā jau katru gadu, kopā ar iepriekšējā gada nedienām metīšu savu veco vainagu, kas cītīgi savu laiku ugunskurā ir gaidījis mājas verandā.”

Mūsu ir vairāk nekā šeit pieminēju, bet pārējie jau ir devušies papardes zieda meklējumos, bauda sieru un/vai atvaļinājumu, bet varbūt vienkārši strādā.

Sirsnīgi sveicieni jums no mums! Lai skaisti Līgo svētki!