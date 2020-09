Foto: FreePik

Mēdz teikt, ka skopais maksā divreiz, tāpēc, ja gribi ietaupīt ilgtermiņā, ir vērts veikt apkures sistēmas modernizāciju un parūpēties par mājokļa siltumizolāciju. Lūk, tikai daži ieteikumi!

Regulējami radiatori komfortam

Energoefektivitātes speciālists Anrijs Tukulis iesaka izvēlēties regulējamus radiatorus – tiksiet gan pie komforta, gan izdevīguma ilgtermiņā, jo regulējami radiatori atmaksāsies jau aptuveni divu gadu laikā. Starp citu, optimālā gaisa temperatūra mājoklī dienā ir vēlama no 20º C līdz 22º C, bet nakts stundās – par 3–4º C mazāk, turklāt ņemiet vērā – katrs paaugstinātais grāds apkures rēķinu sadārdzina par 5 %. Tiesa, ietaupīsiet vien tad, ja dzīvojiet privātmājā, jaunā daudzdzīvokļu projektā vai renovētā mājā, kur iespējama individuāla siltuma uzskaite. Ja vēlaties vēl papildu ērtības un vēlamo temperatūru regulēt attālināti katrā telpā atsevišķi – pareizā izvēle būs viedie radiatori.

Izvēlies piemērotāko apkures sistēmu

Vairums vecākās paaudzes siltuma iekārtu darbojas neefektīvi, tādēļ, nomainot sistēmu uz modernāku, ilgtermiņā samazināsies apkures rēķins un tā būs videi draudzīgāka. Ļoti populāri un vieni no ekonomiskākajiem ir granulu katli, taču tie prasa samērā daudz laika un enerģijas, jo regulāri jātīra deglis un reizi trīs mēnešos jāiztīra arī katls. Arī kamīnkrāsns ir viena no finansiāli izdevīgākajām apkures iespējām, bet tā jāpapildina ar kurināmo vismaz reizi 24 stundās. Ja apnicis nemitīgi gādāt par malkas vai granulu katlu, iespējams, vispiemērotākais būs siltumsūknis! Tas ļauj kontrolēt apkuri attālināti, ir draudzīgs videi un apkope jāveic tikai reizi gadā. Turklāt daudzi no siltumsūkņiem spēj darboties arī reversi, neļaujot ēkai sasilt vasarā! Labs risinājums ir arī siltās grīdas ierīkošana, kas vienmērīgi izkliedē siltumu visā telpā, turklāt, salīdzinot ar radiatoriem, var ievērojami samazināt apkures rēķinu. Visiem vienas receptes nav.

Ir vērts investēt ventilācijas sistēmā

Ja izvēlaties uzstādīt ventilācijas sistēmu, tad labāk tādu, kas telpā ievada siltu gaisu! Jaunajās mājas jau tagad plaši tiek izmantotas rekuperācijas ventilācijas sistēmas, kas telpās esošo gaisu izvada uz āru, bet ienākošo svaigo gaisu bez papildu enerģijas patēriņa uzsilda, izmantojot izplūstošo gaisu, lai tas uzreiz būtu atbilstošā temperatūrā. Lai uzlabotu mikroklimatu, visbiežāk rekuperatori tiek uzstādīti telpās, kur ikdienā uzturas ne vairāk kā 10 cilvēki, taču ir iespējami tehniski risinājumi arī telpām ar lielāku cilvēku skaitu. No 2021. gada rekuperācijas ventilācijas sistēmu iebūvēšana būs obligāta prasība visām jaunceltajām ēkām.

Jāizvēlas energoefektīvi logi

Lai cik energoefektīva nebūtu ēkas apkures sistēma, vislabākais rezultāts būs tad, ja arī ēkai būs kvalitatīva siltumizolācija. “Caur logiem pazūd aptuveni 30–40 % siltuma, tāpēc ir svarīgi izvēlēties energoefektīvus logus – ilgtermiņā tas noteikti atmaksāsies,” ir pārliecināts Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ivars Buls. I. Buls iesaka iegādāties logus pie sertificētiem Latvijas logu ražotājiem. Ja logam gadīsies kāda kļūme, to būs vienkāršāk novērst. Pie logu maiņas jāņem vērā, ka nebūs vairs iepriekš pierastā gaisa apmaiņa pa logu un durvju spraugām. Tāpēc, lai neuzkrātos kondensāts un paaugstināta oglekļa dioksīda koncentrācija, ir jāpadomā par telpu vēdināšanu. Protams, var izmantot ierasto vēdināšanu, atverot logu, bet labāk izvēlēties vēdināšanas sistēmu ar kontrolētu gaisa pieplūdi, kas ļaus taupīt siltumu. Tikai jāņem vērā, ka jāizvēlas vēdināšanas sistēma, kas nebojā loga rāmi – to nedrīkst urbt, pretējā gadījumā logam zudīs siltumizolācija.