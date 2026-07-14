6 labi pamanāmas pazīmes, kā sargeņģelis cenšas mūs ikdienā brīdināt: pazūd elektrība, šermuļi skrien pār kauliem… 17
Katram no mums ir savs sargeņģelis. Kad dzīvē viss ir kārtībā, mēs parasti viņa klātbūtni nejūtam, taču brīdī, kad kaut kas sāk iet greizi, tavs sargeņģelis visiem spēkiem cenšas tevi brīdināt. Lai izvairītos no nepatikšanām, ir svarīgi šos brīdinājumus ņemt vērā.
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