Ar smilšpapīru rīvēja ķermeni… Ventis par to, kā Magones vēlmes lika viņam pašam sev nodarīt sāpes Ieteikt







Ventis Vītols šovā “Slavenības. Bez filtra” ir devies uz tetovēšanas salonu, lai iemūžinātu uz savas ādas veltījumu dzejniecei Magonei Liedeskalnai, ar kuru Ventim ir kopīgs dēls. Apmeklējuma laikā viņš arī dalās stāstā par savu pirmo tetovējumu, kuru ieguvis cietumā.

“Es to uztaisīju, kad atrados ieslodzījumā. Pats zīmēju, un turpat man arī viņu uztaisīja. Tas arī ir viens posms no manas dzīves,” stāsta Ventis un piebilst, ka “ieslodzījumā nokļuvis savas jaunības dienu muļķības un karstgalvības dēļ”.

Atbildot uz jautājumu, ar kādu ierīci šis tetovējums ir tapis, viņš stāsta: “Tetovējumus taisīja ar paštaisītām mašīnītēm – no “Playstation” spēļu konsoles pultīm izrautiem motoriņiem. Un tam visam klāt tika pievienota pildspalva ar drāti un taisīti tetovējumi.” Savukārt uz jautājumu par to, kā tika pārnests zīmējums, viņš norāda, ka tas no lapas uz miesas tika pārnests ar ziepjūdens palīdzību.

Ar neapbruņotu aci var manīt, ka nu uz tetovējuma ir būtiskas rētas. Ventis atklāj, ka tas tāpēc, ka centies no tā atbrīvoties paša spēkiem: “Tur ir miroņgalva apakšā zem ķiveres, šeit tādi gali ar viens, divi, trīs ar pusīti pīķiem, kas simbolizē trīsarpus gadus, kas pavadīti ieslodzījumā. Gribēju iznīcināt būtībā Magones dēļ, jo viņa pateica, ka viņai nepatīk šī miroņgalva, un es sāku rīvēt ar smilšpapīru.”

Tetovēšanas salona darbiniece aicina Venti tomēr atbrīvoties no tetovējuma ar cilvēcīgākām metodēm, piemēram ar lāzerterapijas palīdzību. Viņš gan ir pret to un atklāj, ka labprāt to atjaunotu.