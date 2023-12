Foto: FreePik

Aromātisks karstais dzēriens: ar dzērveņu sulu, apelsīnu miziņām un kanēļstandziņām







Latvijā dzīvojošajiem ir paveicies, jo, lai arī joprojām atrodamies ārkārtas stāvoklī, mūsu kustības brīvība nav ierobežota, tāpēc, cik vien vēlamies, varam doties dabā. Garāks vai īsāks pārgājiens, it īpaši aukstā laikā, noteiktu kļūs patīkamāks, ja līdzi paņemsi kādu karstu dzērienu.

Bet, vai zini, kādā traukā to labāk uzpildīt? Un, vai vēlies uzzināt vienu gardu karstā dzēriena recepti, kas vēl labāk garšos ziemīgās pastaigas laikā gar jūras krastu vai mežā? Ieteikumos dalās aktīvās atpūtas eksperts Fjällräven.

Kad izvēlēties termosu, bet kad termokrūzi?

Dodoties pārgājienā, eksperti aicina izvēlēties termosu ar dubultu sienu, piemēram, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda – tas ir izturīgs, taču tajā pašā laikā viegls. Tas būs piemērots gan karstiem, gan aukstiem dzērieniem un ir neaizstājams sabiedrotais izbraucienos dabā jebkuros laikapstākļos.

Tiem, kuri vēlas baudīt karsto dzērienu, atrodoties ceļā – ieteicams izvēlēties termokrūzi. To iespējams ērti ievietot gan automašīnas krūzīšu turētājā, gan somas pudeļu nodalījumā. Arī termokrūzes gadījumā labāk dot priekšroku tādai, kurai ir dubultā siena un hermētiski noslēgts vāciņš, kas pasargās no šķidruma izlīšanas, kā arī to varēs ērti un viegli atvērt ar vāciņā esošo spiedpogu.

Dzēriens, kas sasildīs

Ziemīgiem pārgājiem un svētku svinēšanai dabā lieliski piestāv karsti dzērieni. Lūk, viena aromātiska karstā dzēriena recepte, kas ir pārbaudīta ziemas klasika un garšo kā lieliem, tā maziem dabas mīļiem.

Sastāvdaļas:

750 ml vīnogu sulas

400 ml dzērveņu vai brūkleņu sulas

400 ml ūdens

Karstā dzēriena ekstraktam:

aptuveni 2 tējkarotes kardamona sēklu

15 krustnagliņas

5 kanēļa standziņas

3 apelsīnu miziņas

1 citrona sula

200 g brūnā cukura

200 ml ūdens

Pagatavošana:

Iepriekš atsevišķi pagatavo karstā dzēriena ekstraktu: visas garšvielas (kardamona sēklas, krustnagliņas, kanēļa standziņas, citrona sulu, apelsīnu miziņas) liek nelielā ūdens daudzumā, un silda līdz vārīšanās temperatūrai. Lai visas garšas kārtīgi ievilktos un sajauktos, garšvielas šķidrumā atstāj vismaz astoņas stundas. No atlikušā ūdens un brūnā cukura savāra sīrupu. Kad garšvielas izkāš, aromātiskajam šķidrumam pievieno cukura sīrupu un vēlreiz visu uzkarsē, bet nevāra. Hermētiski aiztaisāmā traukā garšvielu sīrups labi uzglabāsies visu svētku laiku – kad vien vajadzēs, to varat pievienot savam karstajam dzērienam.