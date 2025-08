Ropažiem 820, Limbažu pilsētas svētki, Latvijas dragreisa festivāls un citas izklaides. Kur doties un ko apmeklēt šajā nedēļas nogalē? Lūcija Bērziņa

Patīk mums tas vai nē, bet pēdējais vasaras mēnesis ir sācies, kas nozīmē, ka ir palicis pavisam maz laika, lai paspētu izbaudīt visu, ko vasara spēj piedāvāt. Šī nedēļas nogale ir lieliska iespēja doties ārpus mājas, piedzīvot svētkus, koncertus, izstādes vai vienkārši pabūt starp cilvēkiem un noķert īsto vasaras sajūtu.

Lai atvieglotu nedēļas nogales plānošanu un palīdzētu izvēlēties, kurp doties, esmu vienuviet apkopojusi interesantākos pasākumus, kas norisināsies šajā nedēļas nogalē.

Summer Sound festivāls – 1. un 2. augustā

Jau šajā nedēļas nogalē, 1. un 2. augustā, Liepājas pludmalē norisināsies Baltijas lielākais piedzīvojums – festivāls “Summer Sound 2025”.

“Summer Sound” festivālā laikā uz četrām festivāla skatuvēm un deju mūzikas mekā “Klubs++” uzstāsies vairāk nekā astoņdesmit Latvijas un ārvalstu mākslinieki, ar īpaši festivālam gatavotiem šoviem: zviedru sensācija Galantis, hitmeikers no Apvienotās Karalistes Jonas Blue, lietuviešu zvaigznes Dynoro un Daddy Was a Milkman, repa leģenda Ozols, visurgājējs un absolūta enerģijas bumba – rolands če, Nārnijas pavēlnieki Olas, Labvēlīgais Tips, Wiesulis & sangvn, baudītājs Fiņķis, Reigani, un nebijis notikums festivālu vēsturē – stundu garš pasaules un pašmāju hitu šedevrs “The Big Bad Hit Show”, ko īpaši “Summer Sound” festivālam radījis Ralfs Eilands ar savu komandu. Festivāla vārti apmeklētājiem tiks atvērti no 1. augusta plkst. 16:00.

