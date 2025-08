Šādas sievietes ir ļoti grūti mīlēt: 5 uzvedības modeļi, kas atgrūž vīriešus Ieteikt







Mēs bieži runājam par mīlestību, bet retāk par to, kas divus cilvēkus vienu no otra attālina. Vai iespējams attālināties no sievietes tikai viņas uzvedības dēļ? Psihologi apgalvo – jā. Ir noteikti uzvedības modeļi, kas nevis tuvina, bet tieši pretēji – atgrūž. Un, lai arī šie paradumi nereti veidojas neapzināti, tie var būtiski ietekmēt attiecību kvalitāti un sievietes spēju izveidot ciešu saikni ar partneri.

Sievietes ar dominējošām personības iezīmēm dažkārt neapzinās, ka tieši viņu uzvedība spēlē lielu lomu spējā iegūt to, ko viņas vēlas.

Lūk, pieci uzvedības modeļi, kas tiek īpaši izcelti!

1. Viņa nezina, ko vēlas

Ja esi sieviete, kura nezina, kas esi, ko vēlies, neesi adekvāti novērtējusi sevi – tev būs grūti būt pievilcīgai citu acīs un dzīvot dzīvi, par kādu sapņo.

2. Viņa visu uztver personīgi

Šādām sievietēm ir zems pašvērtējums. Viss sliktais, kas notiek pasaulē, tiek uztverts caur viņu pašu prizmu – kā personīgs apdraudējums vai kritika.

3. Viņa ir negrozāma savos lēmumos, savās darbībās

Sievietes, kuras spēj gūt no dzīves vēlamo, ir elastīgas. Viņas ir gatavas pieņemt notiekošo un pielāgoties. Negrozāmība saistās ar mazāku apmierinātību attiecībās, zemāku emocionālo atbalstu, vairāk negatīviem konfliktiem un pat fizisku agresiju romantiskajās attiecībās.

Pētījumi rāda, ka sievietes-līderes, kuras izrāda autoritāru uzvedību, kas atšķiras no tradicionālajiem dzimumu stereotipiem (siltums un rūpes), var zaudēt pievilcību citu acīs.

4. Viņai nav humora izjūtas

Dzīve var būt ārkārtīgi sarežģīta, un veiksmīgas sievietes spēj pasmieties arī par grūtībām, ko tā sagādā. Daži pētījumi rāda, ka vīrieši mēdz lietot agresīvāku humoru, kamēr sievietes izvēlas vairāk savstarpēju vai pašironisku stilu. Kaut arī sievietes dažkārt tiek uztvertas kā mazāk asprātīgas nekā vīrieši, efektīva humora izmantošana sievietēm var nest pozitīvus sociālus ieguvumus un pastiprināt viņu ietekmi.

5. Viņa nav motivēta

Atslēga panākumiem dzīvē, karjerā, attiecībās un bērnu audzināšanā ir apņēmība. Apņēmība gūt panākumus, iegūt to, ko vēlies, un neļaut nekam stāties ceļā.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.