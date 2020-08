Foto: Pexels

Andris Ozoliņš, “Praktiskais latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Ja ārēju apstākļu spiests cilvēks ilgāku laika sprīdi pavada mājās, arvien nozīmīgāku vietu iegūst vannas istaba. Pat tam, ka vannas istaba bieži ir neliela, ir savs pluss – kompaktu telpu ērti kopt un pārveidot. Vannas istabas karaliene ir vanna. Tomēr arī kvalitatīva vanna ar laiku noveco un to nepieciešamas nomainīt vai atjaunot.

Ir vairāki iemesli, kas var traucēt veco vannu nomainīt. PSRS laikā dažu sēriju tipveida dzīvokļos vannas šaurajos aizgaldiņos ielika jau pirms sanitāro mezglu durvju izveidošanas, kas bija diezgan racionāla celtniecības metode. Šādu durvju platums ir dažāds – no 50 līdz 80 cm. Ja durvis ir šaurākas par vannas platumu, nav nekāds brīnums, ja šo vannu tik vienkārši nevar izņemt ārā no vannas istabas bez durvju kārbas izlaušanas.

Otrs iemesls ir “zaļš”. Vecās vannas vēl labi funkcionē – kāpēc tām nedot “otro iespēju”. Piemēram, čuguna vannas ar piecepto emalju ir ar labu siltumnoturību un formu, tās noteikti varētu vēl kalpot. Savukārt dažas mierlaiku vannas ir unikāli sava laika dizaina objekti. Ir vairākas metodes, kā atjaunot vannas iekšpusi turpat, vannas istabas robežās.

Vanna vannā

Vairāk nekā 70 gadu laikā pasaules tirgū sevi stabili pierādījusi ir vannu atjaunošanas metode “vannā vannā”. Izmantojot šo tehnoloģiju, vecajā vannā ievieto līdzīgas formas akrila ieliktni. Cilvēki Eiropā un ASV izvēlas šo pakalpojumu, lai ietaupītu laiku un naudu. Jāsaprot, ka jaunas vannas kopējās izmaksas nebeidzas ar tās cenu veikalā. Papildus būs jāmaksā par vannas kājām un sifonu. Kaut ko maksās vecās vannas demontāža, iznešana un utilizēšana. Jāpieskaita arī jaunās vannas atvešana, uznešana un uzstādīšana kopā ar gala apdari. Saskaitot visus plusus un mīnusus, metode “vanna vannā” ir ļoti konkurētspējīga. Arī Latvijā kopš 1999. gada šo pakalpojumu piedāvā Lielauces uzņēmums “Vanna vannā”, kura arhīvos ir formu kolekcijas no populārākajām PSRS laika vannām, kā arī poļu vannām.

Kā tās top? Vannas čaulas tiek rūpnieciski ražotas no 6 mm biezas monolītas akrila plāksnes un papildus tiek nostiprinātas ar stiklšķiedru. Materiāls tiek piegādāts no Austrijas kompānijas “Senoplast”, tas ir antibakteriāls un videi draudzīgs. Blīvā akrila virsma nesatur poras un arī rūsains ūdens vannai nekaitē. Akrila plāksni uzkarsē un ar vakuumpresi piesūc vēlamajai formai. Tad tās apakšu nostiprina ar stiklšķiedras klājumu.

Jauno vannas ieliktni ielīmē ar poliuretāna putu slāni, kas nodrošina siltumu un skaņas izolāciju. Lai līmēšanas laikā saspiestu abas virsmas, vanna pēc uzstādīšanas tiek piepildīta ar ūdeni, kas tiek noturēts 12 stundu. Jauno vannu var lietot pēc diennakts nogaidīšanas. Pēc atjaunošanas vanna ir kļuvusi izturīgāka, jo to nodrošina akrila slānis, stikla šķiedras slānis, poliuretāna putu slānis un vecais vannas korpuss, kas kalpo par bāzi. Ieliktņa kalpošanas laiks tiek lēsts uz 20 gadiem. Čaulu pēc vajadzības var izņemt un ielikt atkal jaunu.

Lai pasūtītu vannas čaulu, nepieciešams sazināties ar uzņēmumu un nodot tam precīzus datus: garumu, platumu, augstumu un iekšējos izmērus. Uzstādot jauno ielik­tni, vannasistabā nekas netiek demontēts. Veco sifonu izņem un uzstāda jaunu. Jaunais vannas ieliktnis ir ar platākām malām. Tās tiek piegrieztas pēc izmēriem, saskaņojot ar esošo situāciju, piemēram, kā vanna pieguļ pie sienas. Vannas malas var apstrādāt ar silikonu vai arī starp vannas malu un flīzēm uzmontēt speciālu dekoratīvo plastikāta līsti.

“Darbi mums sokas labi, un šobrīd ap trešdaļu produkcijas eksportējam uz Lietuvu, Igauniju un Poliju. Plānojam diversificēt ražošanu un pavasarī ūdens atpūtas un sporta cienītājiem piedāvāt arī aktuālos SUP dēļus,” stāsta SIA “Vanna vannā” lielākais īpašnieks ­Normunds Frīde.

Vannu krāsošana

Gan parastām, gan ne­standarta – retro vannām, stūra vannām, vannām ar rokturiem vai īpašiem izliekumiem – var izmantot citas vannu atjaunošanas metodes – piemēram, vannas var nokrāsot ar akrila epoksīda sveķu maisījumiem, ko izdarīs profesionāļi no “vannurestauracija.lv”.

Klasiskās čuguna vannas ar “piecepto” emalju krāso jau gadiem ilgi. Pēdējā laikā “mājas meistaru” vidū populāra ir “PENOSIL” ražotā “Premium BathCoating”. Tā ir uz ūdens bāzes veidota divkomponentu epoksīda emalja, tradicionālo čuguna vannu atjaunošanai. Veikalā nopērkamo krāsas komplektu var izmantot arī amatieris.

Iepakojumā var atrast grunti ar cietinātāju, emalju ar cietinātāju, nepieciešamos instrumentus un lietošanas instrukciju. Vispirms vannas virsmu noslīpē ar smilšpapīru. Lai nenosmērētu apkārtējo vidi, ar krāsotāja līmlenti jānosedz malas gar vannu un maisītāju. Ja izmantos sudrabaino montāžas lenti, no sienas virsmas var noraut krāsu…

Virsmai pirms krāsošanas jābūt sausai, tīrai, bez taukiem un putekļiem. Vispirms ar porolona rullīti uzklāj gruntskrāsu. Nogaida 12–24 stundas un veic starpposma slīpēšanu. Noņem putekļus un krāso ar emalju. Ja vannā vietām ir izdrupusi emalja, nepieciešams vispirms pārklājumu izlīdzināt ar “Penosil Premium FastFix Aqua” epoksīda špakteli un pieslīpēt. Vanna būs gatava lietošanai pēc septiņām dienām. Jāatceras, ka krāsa satur kairinošus epoksīda savienojumus, tātad labāk bērnus šajā procesā neiesaistīt. Krāsas komplekta cena ir samērīga, un tas ir lētākais variants, kā sakopt čuguna vannu.

Dizainera padoms

Lai arī krāsas bāzes tonis ir balts, tomēr to var tonēt un iegūt, piemēram, populāro aprikozes toni. Uz nokrāsotās vannas pamatnes var krāsot ar atbilstošām ūdens bāzes krāsām un radīt pavisam neparastu dizainu. Pašam izkrāsot savu vannu ir interesants piedzīvojums. Var vispirms ideju izmēģināt ar viegli nomazgājamām krāsām un tikai tad apgleznot vannas iekšpusi, piemēram, ar ūdens lilijām – tas būs liels radošs izaicinājums.

“No precīzas tehnoloģijas ievērošanas atkarīga vannas krāsojuma kvalitāte, tāpēc precīzi jāievēro instrukcijas. Var darba procesu paskatīties videopamācības “Facebook”. Ja kādam tas liekas par sarežģītu, var uzaicināt talkā profesionālu krāsotāju, kas specializējies vannas istabas remontdarbos,” iesaka Viesturs Saltais, “Penosil” pārstāvis Latvijā.

Tīrīšana

Vannu tīra ar mīkstu lupatiņu vai sūkli, izmantot tradicionālos akrila vannu kopšanas līdzekļus, kas nopērkami veikalos, piemēram, “Acryl Net” vai “Spodrības” ražotais “SEAL” – tīrīšanas līdzeklis vannas istabai. Ja speciālie tīrīšanas līdzekļi nav pa rokai, var izmantot trauku mazgāšanas līdzekļus, kas nesatur abrazīvas daļas. Ja nepieciešams pretslīdēšanas drošībai, veci cilvēki un mazi bērni var lietot speciālos vannu gumijas paklājiņus.

Ja vannā vēlas mazgāt samērīga lieluma dzīvniekus, to no saskrāpēšanas aizsargā speciāli šim nolūkam paredzēti gumijas vai plastmasas paklājiņi, kurus var iegādāties veikalos. Pēc tikko krāsotu matu mazgāšanas, lai izvairītos no paliekošiem krāsu traipiem, rekomendē vannu izmazgāt ar kādu no speciālajiem akrila vannu kopšanas līdzekļiem.