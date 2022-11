Foto: Shutterstock

Atkal nāks gaismā situācijas, kuras likās, jau bija atrisinātas! Horoskopi no 24. novembra līdz 7. decembrim Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”.

Auns

Atkal nāks gaismā situācijas, kuras likās, jau bija atrisinātas. Šķiet, ka nekas nenotiks tajā virzienā, kurā vēlaties. Būs sajūta, ka sperat vienu soli uz priekšu un divus atpakaļ, un sanāk atgriezties pie tiem modeļiem un situācijām, no kurām mēģinājāt izvairīties un atstāt aiz sevis. Risiniet šīs sarežģītās situācijas, bet koncentrējieties uz to, ko vēlaties iegūt no savas dzīves nākotnē. Jūs nedrīkstat zaudēt fokusu un mērķus, citādi iekritīsiet negatīvu domu atvarā.

Vērsis

Emocijas uzplauks, aizvedot jūs uz tādām vietām, par kurām jūs pat neiedomājāties. Tomēr jums būs nepieciešama liela pacietība un spēja piedot, lai pieņemtu jaunos noteikumus. Daži cilvēki nebūs tādi, kā jums šķitīs pēc pirmā iespaida, tāpēc pārliecinieties, ka jūsu sirds tiek sadzirdēta un jūs ņemat vērā jau pirmās nojautas. Būs jāpiedzīvo sāpes, atlaižot dažas situācijas vai cilvēkus. Jums var rasties finansiālas problēmas vai izdevumi, kurus jūs negaidījāt. Tamdēļ mazāk tērējiet un vairāk uzkrājiet, un pārliecinieties, ka soļi un ar tiem saistītie riski, kurus apsverat, ir tā vērti.

Dvīņi

Dažas idejas patiesībā būs destruktīvas, pat ja tās šķitīs ērtas un saskanēs ar jūsu iekšējo sajūtu. Noteikti domājiet par sekām tikpat daudz, cik pievēršat uzmanību detaļām un savu pamatvajadzību apmierināšanai. Mēneša vidus/beigas atnesīs pēkšņu enerģijas maiņu, un tas, kas līdz šim jums šķita nesaprotams, pēkšņi kļūs skaidrs kā diena. Tomēr apjukums tāpat pieaugs, jo pēkšņi kļūs acīmredzams, ka esat ignorējis dažus svarīgus savas intuīcijas signālus. Pirms sperat soli un rīkojaties, veltiet tik daudz laika, cik nepieciešams, lai iegūtu skaidrību.

Vēzis

Racionāla izvēle var būt ļoti laba ideja, ja vēlaties sevi pasargāt, taču šķiet, ka jums būs nepieciešama dziļa emocionāla dziedināšana, piedošana un mīlestības pieņemšana sevī, lai turpinātu būt pilnvērtīgi savā dzīvē. Apzinoties iespēju vēlreiz tikt aizskarts, atbrīvosieties no kāda cilvēka negatīvās ietekmes, to izslēdzot no savas ikdienas. Daudz pārvērtēsiet savus uzskatus. Visur būs jēga un mērķis, un jums netrūkst pierādījumu, ka viss, ko apņematies, izdosies labi. Būs vēlme pilnībā kontrolēt visu un visus.

Lauva

Šķitīs, ka svarīgas lietas, notikumi jums paiet garām, un viss šis mēnesis var būt kā atspēriena punkts kaut kam pavisam jaunam. Personiskās vērtības kādā brīdī savīsies ar pasaulīgām vērtībām. Izveidosiet veselīgas personīgās robežas, kas pasargās jūs no pāridarījumiem. Šis ir piemērots laiks, lai plānotu atvaļinājumu un padomātu par visiem tiem ceļojumiem, kurus plānojat nākotnē. Kad iestāsies tumsa un emocijas kļūs apgrūtinošas, labi ir nevis censties aizmirsties, bet sakārtot domas un emocijas. Neviens cits cilvēks nevarēs palīdzēt tā kā jūs pats sev.

Jaunava

Jūs apzināsieties savus pasaules klejojumus, bet, šķiet, nespēsiet gūt mieru un nepieciešamās atbildes, kuras meklējat jau ilgu laiku. Novērtējiet to, kas jums ir, pavadiet kādu laiku mājās, savas pasaules mierā un bez citu iejaukšanās no malas. Šis ir laiks, lai izvairītos no jebkāda veida toksiskas ietekmes, attiecībām, vielām vai jebkāda veida negodīguma. Jums ir jāattīrās visos līmeņos. Šķiet, ka labāk būs sajust sāpes nekā izvairīties no tām, tas vedīs daudz ātrāk uz sevis dziedināšanu un pagātnes atlaišanu.

Svari

Būs sajūta, ka jūs šobrīd nekontrolējat neko, kas jūs ieskauj. Tomēr jūs varēsiet atrast miera sajūtu un būsiet gatavs tikt galā ar visu, kas jums nāks pretī. Attiecības satricinās pārpratumi un noslēpumi, kas uzpeldēs. Katru dienu veltiet mirkli sev. Nosakiet prioritātes un savas vērtības, lai jūs skaidri redzētu, par ko ir vērts cīnīties un kas savukārt iztukšo jūs un jūsu enerģiju. Miers un vientulība dos atbildes. Jūs varat kontrolēt savas izvēles neatkarīgi no tā, kas notiek jums apkārt, ja pilnībā apzināties savas vērtības un vajadzības.

Skorpions

Meklēsiet jaunus risinājumus un dziļas pārmaiņas jūsu ierastajā ikdienā. Lai izkāptu no komforta zonas, jums būs nepieciešama pastāvīga finansiāla stabilitāte un veselīgas personīgās robežas. Saglabājiet savu ķermeni tīru, trenētu un garīgi stipru. Tas palīdzēs jums attīrīties no ārējām ietekmēm un koncentrēties uz to, kas šobrīd patiešām ir svarīgs. Lai atbrīvotu satvērienu un atbrīvotos no lietām, ar ko jūs pagātnē bijāt apsēsti, nākotnes perspektīvai ir jāmainās līdz ar jūsu izvēlēm. Jums jāvirzās turp, kur sauks jūsu sirds.

Strēlnieks

Jums šis būs laiks, lai redzētu, kas jums atsaucas un pie jums atgriežas, lai palīdzētu arī jums, un kurš tikai izmanto un aiziet pa vienvirziena ceļu prom. Jūs vairs nebūsiet noskaņots samierināties vai izvēlēties to, kas neizvēlas jūs. Kad noteiksiet jaunas robežas, jums būs iespēja domāt par jaunu sākumu, sākoties jaunajai Strēlnieka sezonai. Koncentrējieties uz savu izaugsmi un progresu pat tad, ja pasaule griezīsies kājām gaisā un šķiet, ka nevarēsiet paļauties ne uz ko savā dzīvē. Nenododiet sevi citu dēļ!

Mežāzis

Jums būs jāatgriežas situācijās un notikumos, lai pārbaudītu, vai viss tika izdarīts pareizi. Šķiet, ka jūs spēsiet saglabāt stabilitāti pat lielu satricinājumu laikā, taču nebūsiet pārliecināts, vai tas turpināsies un cik ilgi jums izdosies paļauties uz sevi. Strādājiet pie labākās iespējamās nākotnes. Esiet laipns un pacietīgs pret sevi. Klausiet savam instinktam un neejiet ar galvu sienā tur, kur jums nav atvērts ceļš. Kad būsiet saskaņā ar pārējo pasauli, lai cik grūti tas dažreiz arī būtu, laika gaitā varēsiet parādīt pārliecinošus rezultātus.

Ūdensvīrs

Jūs būsiet gatavs par katru cenu aizsargāt sevi un savu emocionalitāti, pat starp cilvēkiem, kam jūtat līdzi. Dažās situācijās būs grūti izvirzīt sevi pirmajā vietā, taču jūs apzināties, ka tā ir jūsu atbildība un ka neviens cits nenāks to darīt jūsu vietā. Ja jūs izvēlēsieties iesaistīties jebkāda veida konfliktos, pārliecinieties, ka jūsu vērtības ir drošībā un aizsargātas no pārējās pasaules un ne jūs, ne kāds cits tās nepārkāps. Esiet modrs un ieklausieties sevī neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt vai cik ļoti uzticami viss šķiet.

Zivis

Centieties neriskēt šobrīd par sīkumiem vai mazām lietām ar cerību, ka laika gaitā saskatīsiet vērtību. Vienīgi mīlestība būs vienīgā lieta, kas šobrīd patiešām būs riska vērta. Ikdiena parādīs jums pašām dziļi iesakņojušos uzvedības modeļus un ģimenes lietas, ar kurām jūs nekad iepriekš nebijāt saskārušās. Veltiet laiku savai veselībai un tās profilaksei, ja nepieciešams, paņemiet atpūtu. Kāds darbs, ko apņēmāties izdarīt, nesīs vēlamos augļus.