Foto: Shutterstock

Atslābsti un iemācies pieņemt pasauli tādu, kāda tā ir! Horoskopi 25.jūnijam Ieteikt







Auns

Tu nevarēsi šodien sagaidīt atbalstu no cilvēkiem, jo nebūsi to izrādījis pats. Morāle – tu nevari prasīt no citiem to, ko nedod tu pats.

Vērsis

Iespējams, ka tev šodien nāksies ļoti koncentrēties un risināt aktīvi dažādas problēmas, kas negaidīti šodien būs pārņēmušas tavu ikdienu. Tas nekas – tu ar visu spoži tiksi galā.

Dvīņi

Tu būsi šodien kā gigantisks haoss – nepietiek ar to, ka tu radīsi tādu haosu pats savā dzīvē, bet arī citus tu ietekmēsi. Būtu bijis daudz labāk, ja tu šo dienu censtos aizvadīt klusībā un vientulībā.

Vēzis

Nevajadzētu izteikt priekšlikumus, ja tu vēl nezini, vai patiešām spēsi tos piepildīt. Tukši solījumi ir slikta īpašība, un tu jau pats to zini…

Lauva

Šī diena tevi pārsteigs. Esi atvērts pret visu, arī pret jaunumiem un veiksme tevi par to atalgos!

Jaunava

Atslābsti un iemācies pieņemt pasauli tādu, kāda tā ir. Nevajag visu laiku kaut ko censties mainīt un ietekmēt. Reizēm ir jāļaujas tam, kas notiek un tieši tas ir tas, kas tev vajadzīgs.

Svari

Tu šodien jutīsies citādi, tiesa, daudz labāk nekā citas dienas. Taču iemesls tam būs gluži nesaprotams un arī tavs garastāvoklis mainīsies daudz biežāk nekā citas reizes.

Skorpions

Esi gatavs atbildēt par saviem lēmumiem un rīcību. Iespējams, tu būsi kļūdījies, taču ļaunāk tajā visā būs tas, ka tu nebūsi uzreiz gatavs to atzīt.

Strēlnieks

Esi ļoti uzmanīgs savā darbā, citādi tev var nākties atbildēt par savām sekām. Tu vari kaut ko sasteigt, kaut ko nepārbaudīt. Viennozīmīgi – vaina tā būs tava.

Mežāzis

Tev vajadzētu šodien iemācīties pateikt komplimentus tiem cilvēkiem, kuri to patiesi ir pelnījuši. Ar to būs pietiekoši, lai tālāk viss noritētu izcili.

Ūdensvīrs

Ļauj notikumiem attīstīties pašiem par sevi un neprasi no citiem cilvēkiem paskaidrojumus par viņu lēmumiem. Kuram gan patīk atskaitīties? Ja ievērosi šos divus principus, arī tava diena būs lieliska.

Zivis

Žēl, protams, bojāt tik brīnišķīgas fantāzijas, taču šodien mākoņos lidināšanās tev var nodarīt tikai sliktu. Un absolūti neko labu. Tāpēc nokāp uz zemes un pieņem to, kas tu esi patiesībā nevis savos sapņos.