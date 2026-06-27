Autovadītāji par šo triku ir sajūsmā: sakarsušu automašīnu var atvēsināt dažu sekunžu laikā 0
Vasaras saulē atstāta automašīna dažu minūšu laikā var pārvērsties par īstu pirti. Lielākā daļa autovadītāju šādās situācijās uzreiz ieslēdz gaisa kondicionieri, taču eksperti norāda, ka pirms tam ir vērts izmēģināt pavisam vienkāršu paņēmienu, kas palīdz ātri izlaist no salona sakarsušo gaisu.
Sociālajos tīklos plašu atsaucību guvis vienkāršs triks, kas sola dažu sekunžu laikā būtiski samazināt temperatūru automašīnas salonā, neizmantojot gaisa kondicionieri.
Britu matemātikas profesore Hanna Fraija skaidro, ka metode balstās uz fizikas principiem, precīzāk – šķidrumu dinamikas likumsakarībām. Lai ātri izvadītu karsto gaisu no automašīnas, viņa iesaka rīkoties šādi:
- Atveriet logu, kas atrodas vistālāk pa diagonāli no vadītāja vietas, piemēram, labo aizmugurējo logu.
- Dodieties pie vadītāja durvīm, atstājot tās puses logu aizvērtu.
- Ātri atveriet un aizveriet vadītāja durvis četras līdz piecas reizes.
Lai arī no malas tas var šķist neparasts paņēmiens, profesore skaidro, ka durvis šādā veidā darbojas kā sava veida sūknis.
“Kad durvis ātri pakustina, tās izsūc gaisu un ap automašīnu rada zema spiediena zonu. Tas izraisa parādību, ko sauc par masas plūsmu – viss sakarsušais gaiss salonā tiek izsūkts ārā,” skaidro Fraija.
Atvērtais aizmugurējais logs ļauj salonā ieplūst vēsākam āra gaisam, kas aizstāj uzkarsušo gaisu. Rezultātā jau pēc dažām durvju kustībām automašīnā kļūst ievērojami patīkamāk.
Sociālajos tīklos daudzi autovadītāji raksta, ka šo paņēmienu ir izmēģinājuši un tas patiešām palīdz ātrāk atvēsināt automašīnas salonu. Daži atzīst, ka līdzīgu metodi izmantojuši intuitīvi jau gadiem ilgi.
Papildus komfortam šis paņēmiens var palīdzēt samazināt arī gaisa kondicioniera noslodzi. Tas nozīmē mazāku degvielas patēriņu automašīnām ar iekšdedzes dzinēju un mazāku akumulatora patēriņu elektroautomobiļiem, jo kondicionierim vairs nav jāatdzesē tik ļoti sakarsis gaiss.
Tāpēc šo vienkāršo triku ir vērts izmēģināt pirms došanās ceļā, īpaši karstās vasaras dienās.