Foto: Freepik

Agrāk tas šķita kā zinātniskā fantastika: 10 lietas mūsdienu auto, bez kurām daudzi vairs nespēj iedomāties savu dzīvi 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
8:45, 23. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

Vēl pirms pāris gadiem doma par mašīnu, kas pati noparkojas, saprot cilvēka balsi vai ieslēdz apsildi vēl pirms iziešanas no mājas, šķita redzēta tikai filmās. Tagad tas viss pamazām kļūst par ikdienu pat salīdzinoši parastos auto.

RAKSTA REDAKTORS
“Viņu parāva straume zem ūdens!” Gaujā pazudušā puiša mamma pastāsta, ka glābēji šodien jau beiguši darbu, tagad dēla meklēšana uz pašu pleciem
“Rīgas piena kombināt, ceru, ka sarkasmu uztvērāt!” Sieviete nopērk saldējumu un ir neizpratnē par iepakojumu
Veselam
Vairogdziedzera problēmas vispirms parādās sejā: neignorējiet šos simptomus 1
Lasīt citas ziņas

Autoražotāji pēdējos gados īpaši sacenšas tehnoloģiju un komforta jomā. Ja agrāk galvenais bija motora jauda un degvielas patēriņš, tad tagad pircēji arvien vairāk pievērš uzmanību tam, cik moderns un ērts ir pats auto.

Apskatām 10 modernās ērtības, bez kurām daudzi autovadītāji pēc jaunāka auto iegādes vairs negrib atgriezties pie vecākām mašīnām.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Kārtējā iespēja piepelnīties? Iluta neizpratnē, ka tehniskajā apskatē jāmaksā pat tad, ja iepriekšējā skate vēl ir derīga
Siltā laikā automašīnu īpašnieki tiek aicināti savā auto turēt citrona miziņu. Kāpēc?
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.