Agrāk tas šķita kā zinātniskā fantastika: 10 lietas mūsdienu auto, bez kurām daudzi vairs nespēj iedomāties savu dzīvi 0
Vēl pirms pāris gadiem doma par mašīnu, kas pati noparkojas, saprot cilvēka balsi vai ieslēdz apsildi vēl pirms iziešanas no mājas, šķita redzēta tikai filmās. Tagad tas viss pamazām kļūst par ikdienu pat salīdzinoši parastos auto.
Autoražotāji pēdējos gados īpaši sacenšas tehnoloģiju un komforta jomā. Ja agrāk galvenais bija motora jauda un degvielas patēriņš, tad tagad pircēji arvien vairāk pievērš uzmanību tam, cik moderns un ērts ir pats auto.
Apskatām 10 modernās ērtības, bez kurām daudzi autovadītāji pēc jaunāka auto iegādes vairs negrib atgriezties pie vecākām mašīnām.