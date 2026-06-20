FOTO: automašīnas

Auto eksperti nosauc lietotos modeļus, kurus 2026. gadā iesaka pirkt bez riska “iegrābties” 0

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LA.LV
10:03, 20. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

Lietotu automašīnu tirgū izvēles iespēju netrūkst, taču tieši tas daudziem pircējiem apgrūtina lēmuma pieņemšanu. Kādu modeli izvēlēties, lai vēlāk nebūtu jānožēlo? Auto eksperti apkopojuši modeļus, kurus 2026. gadā uzskata par vieniem no veiksmīgākajiem pirkumiem otrreizējā tirgū.

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Auto eksperti nosauc lietotos modeļus, kurus 2026. gadā iesaka pirkt bez riska “iegrābties”
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Sarakstā atrodami gan ekonomiski hečbeki un ģimenes krosoveri, gan arī sportiski luksusa modeļi.

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