Auto eksperti nosauc lietotos modeļus, kurus 2026. gadā iesaka pirkt bez riska “iegrābties” 0
Lietotu automašīnu tirgū izvēles iespēju netrūkst, taču tieši tas daudziem pircējiem apgrūtina lēmuma pieņemšanu. Kādu modeli izvēlēties, lai vēlāk nebūtu jānožēlo? Auto eksperti apkopojuši modeļus, kurus 2026. gadā uzskata par vieniem no veiksmīgākajiem pirkumiem otrreizējā tirgū.
Veselam
Mati kļūst plānāki un izkrīt? Šie 10 pārtikas produkti var palīdzēt pret to cīnīties
Auto eksperti nosauc lietotos modeļus, kurus 2026. gadā iesaka pirkt bez riska “iegrābties”
Polija sper bezprecedenta soli: Zelenskim atņem valsts augstāko apbalvojumu
Sarakstā atrodami gan ekonomiski hečbeki un ģimenes krosoveri, gan arī sportiski luksusa modeļi.