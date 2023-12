Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes Baltajā namā ASV prezidents Džo Baidens vēlreiz uzsvēris, ka Savienotajām Valstīm jāturpina palīdzēt Ukrainai.

Baidens brīdināja, ka visas Rietumu demokrātijas būs apdraudētas, ja tiks pieļauta Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzvara. Viņš sacīja, ka ASV turpinās piegādāt Ukrainai ieročus un aprīkojumu tik ilgi, cik spēs.

Baidens otrdien paziņoja par jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai 200 miljonu dolāru (185 miljonu eiro) apmērā, kas ietvers artilērijas munīciju un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Taču viņš brīdināja, ka bez papildus finansējuma iespējas palīdzēt Ukrainai izsīkst.

“Putins paļaujas uz to, ka ASV nespēs nodrošināt Ukrainu. Mums ir jāpierāda, ka viņš kļūdās,” uzsvēra Baidens.

Tiek arī ziņots, ka Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītē ASV Kongresā gan republikāņu, gan demokrātu partiju pārstāvji apliecinājuši viņam stingru atbalstu Ukrainai karā ar Krieviju.

“Es šodien daudz runāju ar abu partiju pārstāvjiem. Gan demokrāti, gan republikāņi apliecinājuši mums savu atbalstu,” kopīgā preses konferencē ar ASV prezidentu Džo Baidenu sacīja Zelenskis. Viņš piebilda, ka Ukraina vienmēr ticējusi sava stratēģiskā partnera atbalstam.

“Mēs pieņemsim, ka tā tas turpināsies un ka Ukraina nepaliks viena pret tādu autokrātisku teroristu kā Krievija,” uzsvēra Zelenskis.

US says it has funds to help Ukraine for 'two or three weeks'

Republicans in the US Congress need to approve the allocation of additional funds for Ukraine for 2024, as Washington can only support Kyiv for "two or three weeks". This was stated by the coordinator of strategic… pic.twitter.com/upiqzNrVvp

— NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2023