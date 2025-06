Dr. Sandis Šrāders, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis un Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks

Šrāders: Krīze Tuvajos Austrumos mainīs pasaules kārtību un ietekmēs Baltijas valstis Ieteikt







Tuvajos Austrumos notiekošais tieši ietekmēs arī Latvijas drošību, apstiprina ārpolitikas eksperts Sandis Šrāders, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis, vēsta 360TV Ziņas.

Reklāma Reklāma

Šrāders skaidro, ka Amerikas Savienotās Valstis ir Izraēlas stratēģiskais sabiedrotais. Viņš norāda, ka “Donalda Trampa izteikumi viennozīmīgi parāda to, ka Izraēla var paļauties uz ASV atbalstu tieši tādēļ, ka raugās, lai Irāna nekļūtu par kodolvalsti, kas varētu apdraudēt Izraēlas pastāvēšanu un nacionālās intereses.”

Eksperts uzsver, ka Izraēlas centieni neļaut Irānai iegūt kodolieročus ir “attaisnojami”, ņemot vērā Irānas agresīvo ārpolitiku. Irānas kodolieroču iegūšana radītu bīstamu domino efektu reģionā. Šrāders prognozē, ka “reģionā tādas valstis kā Saūda Arābija, kas ir Irānas ienaidnieks, arī vēlēsies iegūt. Tad arī Ēģipte, kas ir viena no reģionu lielvarām, varētu gribēt kodolieročus. Turcija… arī varētu gribēt.” Tas liek rūpīgi sekot līdzi ģeopolitiskajām pārmaiņām Tuvajos Austrumos.

Ārpolitikas eksperts brīdina par globālām sekām: “Tas noteikti paņems papildus ASV resursus, ārpolitikas un drošības politikas resursus, lai nodrošinātu stabilitāti Tuvajos Austrumos un Izraēlas drošību.” Tas nozīmē, ka “Amerikas Savienoto Valstu uzmanība no Eiropas, no Āzijas un no citiem reģioniem tiks fokusēta uz Tuvajiem Austrumiem.

Šrāders uzsver tiešu saikni ar Baltijas valstu drošību: “Tāpēc mums ļoti būtiski jāskatās, kā notiks šīs ģeopolitiskās pārmaiņas, jo tas var iedrošināt Krieviju, pēc tam vērsties pret Eiropas valstīm un, piemēram, censties izpildīt savus ideoloģiskos mērķus, atjaunot piemēram kontroli pār bijušām PSRS republikām. Līdz ar to Baltijas valstu, drošība ir diezgan cieši saistīta ar to, kas notiek Tuvajos Austrumos, tādēļ mums būtu jāatbalsta Izraēlas centieni.”

Ukraina uz Izraēlas uzbrukumiem Irānai raugās “ļoti pozitīvi”, jo Irāna sniedz militāro palīdzību Krievijai. Tomēr Šrāders norāda: “Ja mainās ASV fokuss un ASV savus resursus velta Izraēlai, ir skaidrs tas, ka Amerikas Savienotajām Valstīm arī ir limitētas iespējas sniegt militāro palīdzību Ukrainai. Eiropai jāuzņemas lielāka atbildība par drošības procesiem Ukrainā.”

VIDEO: