Prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas

Bija precējušies jau pirms “oficiālajām” kāzām, atņēma pasi un mašīnas atslēgas: princis Harijs un Megana vairs neklusē par dzīvi britu karaļnamā Ieteikt







7.martā Amerikas TV kanālā “CBS” pirmizrādi piedzīvoja Opras Vinfrijas intervija ar princi Hariju un Meganu Mārklu. Vairāk kā stundu garā saruna neatstāja vienaldzīgos – daudzi Saseksas hercogus paslavēja par spēju runāt atklāti, citi teica, ka viņi ir “nepateicīgi” un nenovērtē to, kas viņiem bija dots.

Opra tiesības šo sarunu translēt televīzijā, pārdeva par 9 miljoniem ASV dolāru – cik no šīs summas tika Meganai un Harijam, līgums neizpauž. Tomēr dažas dienas pirms intervijas parādīšanās ēterā Harijs un Megana noraidīja runas par to, ka par savu atklātību saņems kaut centu – viņi zvērēja, ka par šo interviju viņu kontā nav ieripojis ne dolārs, lai gan pirms tam abi sacīja, ka, ja vien piekritīs sniegt kādu atklātu interviju kādam TV kanālam un runās par dzīvi britu karaļnamā, par to prasīs 1 miljonu dolāru un ne centa mazāk, vēstīts izdevumā “Daily Mail”.

Lai arī saruna bija patiešām gara un ne visi to noskatījās pirmizrādes dienā, pārsteidzošāki fakti, kas izskanēja no prinča Harija un Meganas, bija šādi:

Salaulājās jau pirms tam

Lai gan prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas tiešajā translācijā vairākos TV kanālos un ar milzīgu ažiotāžu Lielbritānijā tika atzīmētas 2018.gada 19.maijā, kā atklājies, abi bija apprecējušies jau pirms tam. “Šis cirks bija domāts faniem un skatītājiem,” – intervijā negaidīti teica pāris un atklāja, ka bija salaulājušies katedrālē pirms tam un šajā ceremonijā bija vien viņi divi un mācītājs, kas viņus salaulāja. Par to, vai karaļnams un karaliene Elizabete II to zināja, pāris nekomentēja.

Pēc laulībām – atņēma pasi, autovadītāja apliecību un mašīnas atslēgas

“Kad es jautāju, vai drīkstu doties vakariņās ar draugiem, man atbildēja: “Nē, tevis visur ir pārāk daudz!”. Lai gan, pēc būtības, es no mājas ārā devos ārkārtīgi reti – divas līdz četras reizes mēnesī. Daudzi tagad pēc Covid-19 karantīnas var iedomāties, kā es jutos – iespundēta četrās sienās. Kopš brīža, kad es kļuvu par karaliskās ģimenes locekli, es vairs neredzēju savu pasi, man atņēma autovadītājas apliecība un mašīnas atslēgas. Es biju ļoti priecīga, ka varēju to visu atkal turēt rokās, kad mēs aizgājām,” – stāstīja Megana.

Karaliskā ģimene lēma, ka Ārčijs nekļūs par princi un viņam nebūs apsardzes























Meganas Mārklas un prinča Harija dēliņš Ārčijs Mauntbatens Vindzors

“Karaliskā ģimene izlēma, ka Ārčijs (Ārčijs Harisons Mauntbatens Vindzors – prinča Harija un Meganas Mārklas dēls – red.) nebūs princis, tāpēc viņam nav vajadzīga apsardze. Tas bija smagi. Tas tika iztirzāts vairāku mēnešu garumā, kamēr es nepateicu: “Pagaidiet mirkli… Kā tas darbojas? Ja tituls ir vienīgais, kas nosaka – aizsargāt viņu vai ne… Ne jau mēs esam radījuši šo šausmīgo sistēmu, kas mums ir apkārt… Kad es biju stāvokli, viņi teica, ka ir mainījuši protokolu, jo pēc būtības bija jābūt tā – ja tu esi monarha mazdēls, tu esi princis vai princese. Es viņiem jautāju: “Kāpēc tā?”. Atbildi es tā arī nesaņēmu,” – sacīja Megana.

Tomēr tiem, kas sekojuši ziņām par princi Hariju un Meganu, ir zināms, ka pēc aiziešanas no britu karaliskās ģimenes, visai ģimenei, ieskaitot Ārčiju, tika nodrošināta diennakts apsardze vairāku miesassargu komandā – kā Kanādā, tā arī ASV. Šis gadījums britos sākotnēji radīja arī lielu neapmierinātību, jo sākumā par miesassargu pakalpojumiem tika maksāts no Lielbritānijas iedzīvotāju nodokļu naudas. Tikai vēlāk šos izdevumus sedza princis Čārlzs no saviem personīgajiem līdzekļiem un karaliene Elizabete II deva rīkojumu, ka iztērētā nauda par apsardzi ir jāatgriež valsts kasē.

Domas par pašnāvību

“Es vairs negribēju dzīvot. Tā bija ļoti skaidra, reāla un biedējoša doma, kas tobrīd man likās vienīgā reālā izeja no šīs situācijas. Man bija grūti tajā atzīties Harijam. Taču es zināju – ja to viņam nepateikšu, tad izdarīšu to. Es atceros, kā pateicu viņa par to, viņš ļoti stipri saspieda manu plaukstu un teica: “Nē, es nedomāju, ka tev ir vērts aiziet. Lūdzu, neatstāj mani vienu.” Mēs turējāmies no visa spēka,” – atceras Megana. Princis Harijs arī piebilst, ka par šo Meganas atzīšanos bija runājis ar ģimeni, taču viņi neko neuzsāka: “Ne ar ko labu tas viss nebeigsies, es toreiz padomāju, bet man bija kauns atzīties, ka Meganai ir vajadzīga reāla palīdzība.”

Par aiziešanu no ģimenes

Princis Harijs sacīja, ka tā nebija apzinīga “aiziešana”: “Mēs drīzāk atkāpāmies un atkāpāmies. Apkārtējā vide mums kaitēja un daudzi to redzēja. Mēs visi zinām, kāda ir britu prese. Es domāju: “Tas ir tik toksiski.” Tāpēc es izdarīju to, ko nevarēja izdarīt ne mans tēvs, ne brālis – es norobežoju no tā visa sevi un savu ģimeni.”

Princese Diāna to visu bija paredzējusi…



















Princese Diāna ar dēliem - princi Viljamu un princi Hariju

“Mana karaliskā ģimene burtiski “nogrieza” visu, kas attiecas uz finansēm. Taču man bija tie līdzekļi, ko man atstāja mamma. Viņa it kā bija šo visu paredzējusi… Es šajā laikā bieži jutu viņas atbalstu. Esmu ļoti laimīgs un jūtu milzīgu atvieglojumu, ka šodien varu runāt ar jums, sēžot blakus savai sievai. Es pat nevaru iedomāties, kā jutās viņa (prinča Harija un Viljama mamma – princese Diāna – red.), kā viņa izgāja šim visa cauri viena pati… Mums jau divatā šis bija ļoti, ļoti grūti. Mēs nekad iepriekš nebijām domājuši slēgt līgumus ar “Netflix” un “Spotify”, taču tie kļuva par mūsu lielo finansiālo atbalstu 2020.gadā,” – stāstīja princis Harijs, – “Man bija daudz domu šajā periodā – es daudz domāju par to, kā nopelnīt naudu un samaksāt apsardzei, lai savai ģimenei nodrošinātu drošību.”

Pēc aiziešanas no karaliskās ģimenes, princis Čārlzs neatbildēja uz telefona zvaniem















Princis Čārlzs, pildot karaliskos pienākumus

“Kādā brīdī mans tētis pārstāja atbildēt uz telefona zvaniem, kad es viņam zvanīju, taču es vienalga uzskata, ka mūsu attiecības ir tādas, pie kurām var strādāt. Es nedaudz biju vīlies viņa reakcijā, jo arī viņš savulaik bija izgājis cauri kam līdzīgam. Viņš zina, kas ir sāpes. Ārčijs ir viņa mazdēls. Taču viņi visi zina tikai to, ko viņiem saka. Tajā pašā laikā es vienmēr viņu mīlēšu, neskatoties uz to, ka esmu centies viņiem vairākkārt skaidrot, kas notiek. Viena no manām prioritātēm – saglābt mūsu attiecības,” – saka Harijs.

Ar brāli, princi Viljamu attiecības ir kļuvušas “tukšas”































Princis Harijs - prinča Čārlza un princeses Diānas jaunākais dēls

“Es ļoti mīlu Viljamu, viņš ir mans brālis. Mēs kopā izgājām cauri ellei, kad nomira mūsu mamma, bet tagad mums ir dažādi ceļi. Šobrīd mūsu attiecībās ir tukšums. Taču laiks sadziedē visu. Mēs izdarījām visu, ko varējām izdarīt,” – stāsta princis Harijs.

Attiecības ar karalieni, Elizabeti II kļuvušas pavisam citādas



























Karaliene Elizabete II bērnībā un jaunībā

Harijs stāsta, ka tagad, kad viņi vairs nav britu karaliskās ģimenes locekļi, viņš ar savu vecmāmiņu, 94 gadus veco Lielbritānijas karalieni Elizabeti II esot runājis tik daudz, kā nekad agrāk: “Es ar savu vecmāmiņu esmu runājis vairāk, nekā visus šos iepriekšējos gadus kopā. Es nekad neesmu vēlējies viņai nodarīt pāri, es viņu ļoti cienu. Ja mums būtu bijis vairāk atbalsta, mēs būtu palikuši karaliskajā ģimenē. Es lepojos ar Meganu, ka viņa mūs visus izglāba!”.

Britu karaliskās ģimenes reakcija pēc intervijas nonākšanas ēterā





















Princis Harijs un Megana piedalās Opras Vinfrijas sarunu šovā

Sarunā ar Opru Vinfriju Megana sacīja: “Es nezinu, ko viņi gaidīja pēc tik ilgas mūsu klusēšanas. Ja kāds domā, ka mēs pēc šīs intervijas varam kaut ko zaudēt, teikšu godīgi – ļoti daudz kas jau ir pazaudēts. Es esmu pazaudējusi savu tēvu, savu nedzimušo bērniņu, daļu savas personības, praktiski zaudēju savu vārdu,” – teica Megana.

Atgādināsim, ka tagad Megana Mārkla ir otrā bērniņa gaidībās un intervijā pāris atklāja, ka gaidāma meitiņa.

Pirms dažām dienām Bekingemas pils nāca klajā ar paziņojumu pēc skandalozās intervijas, tajā bija teikts: “Karaliskā ģimene izsaka dziļu nožēlu par tiem pārdzīvojumiem, kas piemeklēja princi Hariju un Meganu Mārklu konkrētajā laika periodā.” Nekādi komentāri par šo tēmu vairs netika sniegti. Mazliet vēlāk, princis Čārlzs apmeklēja vakcinācijas centru Londonā un uz žurnālistu uzdotajiem jautājumiem, vai viņš vēlas ko piebilst pēc Meganas Mārklas un prinča Harija intervijas, kas tika translēta kanālā “CBS”, princis no komentāriem atteicās.

Daži kadri no intervijas ar Opru Vinfriju:



Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.