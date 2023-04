Boriss Džonsons pērk 400 gadus senu un vēsturisku lauku īpašumu Oksfordšīrā, kur savulaik šajā vietā karalis Stefans bija uzcēlis pili

Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons gatavojas savam nekustamo īpašumu portfelim pievienot vēsturisku lauku īpašumu – 400 gadus veco savrupmāju Oksfordšīrā, par tās iegādi noslēdzot darījumu par 3,8 miljonus mārciņām (4,6 miljonus ASV dolāru), kas būtu jāpabeidz dažu tuvāko nedēļu laikā, liecina avoti, kuriem ir informācija par šo darījumu, vēstīja ārvalstu medijs “Mansion Global”.

Īpašums, kas pazīstams kā Braitvelas muiža, bija izlikts pārdošanai ar aģentūras “The Country House Department” starpniecību, kura lūdza interesentus izteikt savus iegādes piedāvājumus par summu ne mazāku kā 4 miljonu sterliņu mārciņām. Ar mājas pārdošanu saistītie nekustamā īpašuma aģenti gan no sīkākiem komentāriem ir atteikušies, ziņoja medijs.

Pats īpašums ir vēstures piesātināts objekts – savrupmāja ir datēta ar 1605. gadu, un tajā atrodas viesu māja un tenisa korts. Tiek uzskatīts, ka 1150.gados šajā vietā karalis Stefans uzcēla pili, kuras aizsardzību no ārpasaules nodrošināja ar ūdeni pildīts aizsarggrāvis, un arī mūsdienās šo īpašuma no trim debesu pusēm ieskauj tas pats vecais aizsarggrāvis.

Tolaik šī muiža bija augstākā ēka tuvākajā apkaimē, taču būvēt māju, kas būtu augstāka par vietējo baznīcu, toreiz netika uzskatīts par labu toni. Taču ģimene, kas cēla šo māju, šo sarežģīto situāciju atrisināja visai asprātīgā veidā, proti, vietējai Sv.Agatas baznīcai par saviem līdzekļiem piebūvējot arī sarkano ķieģeļu torni, kas sniedzas nedaudz augstāk par pašu mājas fasādi, tā iepriekš ziņoja “Mansion Global”.

