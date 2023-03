Aktieris Juris Žagars dažādos laikos

FOTO. "Tu jau nevari ar to tā mūžīgi dzīvot…" aktieris Juris Žagars atklāj, kāda ir viņa dzīve pēc brāļa Andreja aiziešanas no šīs pasaules







Aktieris, Dailes teātra vadītājs Juris Žagars stāsta Andrim Bulim par to, kā rit viņa dzīve pēc brāļa Andreja Žagara aiziešanas mūžībā.

“Visi taču ar to sadzīvo. Visi izdzīvo… Tu jau nevari ar to tā mūžīgi dzīvot, un tas nav arī pareizi. Un, ja es kādreiz aiziešu no šīs pasaules, arī es gribētu, lai tie, kas paliek, diezgan ātri to lietu “noslēdz” un neķer kreņķi, dzīvo tālāk!” – saka Juris.

Viņš gan atzīst, ka ar brāli kopš bērnības juties kā konkurents, tomēr zina teikt, ka konkurence viņam vienmēr bijis liels virzītājspēks.

“Es esmu ļoti uz konkurenci tendēts, man patīk uzvarēt, man nepatīk zaudēt. Es nevaru būt vienaldzīgs, kad nevaru sasniegt to, ko gribētu, bet kāds cits to jau ir sasniedzis,” – prāto Juris.