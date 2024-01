FOTO: Shutterstock

Celtniecības naža noslēpumi – kā izvēlēties labāko?







Plānoju dzīvokļa remontu. Dažādu materiālu griešanai noder celtniecības nazis. Kā to izvēlēties? Jautā Juris Rēzeknē.

Celtniecības nazis ir ne­aizstājams rīks amat­niekiem un tiem, kuri nodarbojas ar remontdar­biem. Ar šādu nazi var ērti griezt kartonu, mīkstāku plastmasu, linoleju, putupo­listirolu, bitumena šindeļus un mīkstās viļņotās jumta loksnes, polikarbonātu, ģipš­kartonu. Kvalitatīvs celtnie­cības nazis kalpos ļoti ilgi, tam vien vajadzēs mainīt no­lietotos asmeņus.

Tomēr, lai arī cik kvalitatīvs būtu dar­barīks, tas nebūs mūžīgs. Savukārt, nepareizi lietots, nazis būs sabojāts jau pēc pirmās lietošanas reizes.

Plastmasas vai metāla korpuss

Šo nažu korpuss var būt iz­gatavots gan no metāla, gan plastmasas. Metāla korpuss būs izturīgāks, toties plastma­sas – kompaktāks un vieglāks.

Viena no svarīgākajām deta­ļām ir vadotne, kurā tiek ie­vietots naža asmens. Vadotne neļauj naža asmenim izsprukt no korpusa.

Jo asmens brīv­kustības vadotnē mazākas, jo nazis ir kvalitatīvāks un kal­pos ilgāk.

Taču ir arī naži ar diskvei­da asmeni vai celtniecības naži skalpeļi. Vēl ir tieši krāsotā­jiem domāti celtniecības naži, ko var izmantot arī kā skrāpi. Tāpat ir naži, kas domāti sil­tumizolācijas materiālu grieša­nai, naži, ar ko var izgriezt vē­lamā diametra apli un citi.

Kas jāzina, izvēloties rezerves asmeņus

Rezerves asmeņi ir izga­tavoti no oglekļa šķiedras vai augstas stiprības tē­rauda. Daži ražotāji pie­dāvā arī keramikas as­meņus. To lietošana gan nav pārāk plaša, taču tie ir ļoti asi, vienīgi trausli.

Visbiežāk tiek izmanto­ti klasiskās formas asme­ņi. To platums ir 7–10, 15–18 vai 20–25 mm, garums – 100–200 mm. Par īsiem tiek uzskatī­ti līdz 50 mm gari, par gariem – virs 200 mm gari asmeņi. Atkarībā no tā, kādu materiālu grie­šanai asmeņi domāti, to biezums ir 0,3–2 mm. Plati asmeņi būs iztu­rīgāki. Savukārt naži ar šauriem asmeņiem derēs vienreizējai lietošanai, piemēram, tapešu vai pa­pīra griešanai.

Mazsvarīgs nav arī as­mens fiksācijas mehā­nisms. Svarīgi, lai tas būtu uzticams, vienlai­kus nodrošinot iespē­ju vienkārši fiksēt vajadzīgo asmens garumu un nomainīt rezerves asmeni.

Darbarīkam jābūt noba­lansētam, tam ērti jāie­gulst rokā. Viegls nazis būs ērtāks, taču tas ne­drīkst būt trausls.

Plastmasas vadotnes, kas notur asmeni, var sa­lūzt jau pirmajā lietoša­nas reizē, ja uz naža būs jāuzspiež ar spēku. Šādu nazi izmanto papīra un citu mazāk izturīgu ma­teriālu griešanai. Arī naža asmens fiksācijas skrūve būs izturīgāka, ja tā būs no metāla. Nerūsējošā tērauda nazis kalpos ļoti ilgi.

Asmeņi jāglabā piemēro­tos apstākļos. Tie paras­ti ir iesaiņoti plastmasas kasetēs un viegli ieeļļoti. Vislabāk iegādāties kvalitatīvus atzītu ražotāju iz­strādājumus.