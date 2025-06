Finanšu ministrija plāno un atceļ valsts tēriņiem veltītās sanāksmes, taču saulgriežu ieskandināšanai darbadienas vidū laiks atrodas Ieteikt







Latvija Darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite savā “X” profilā aprakstījis vairāku ministriju cinisko attieksmi pret svarīgajām valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas sanāksmēm, raisot diskusiju internetā un spontānas atvainošanās no negaidītiem virzieniem. Tajā pašā laikā dienās, kad tik grūti atrast laiku budžetam un sociālajiem partneriem, Finanšu ministrija viegli atrod laiku ielīgot.

Latvija Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents un SIA “Karavela” līdzīpašnieks Andris Bite portālā “X” raksta: “Kā valdības sociālais partneris esam uzaicināti izdevumu samazināšanas sēdēs pie Finanšu ministrijas ar katru ministriju atsevišķi. Ļoti svarīgs un vajadzīgs process. Kā mums tur iet? Salikts grafiks dienā pa apmēram četrām ministrijām. Procesu dinamika piemērā ar Ārlietu ministriju:

1) ieplānoja sēdi sākotnēji pirms vēlēšanām – 1. reize. Nenotika;

2) pēc Domubra raidījuma to ieplāno pēc vēlēšanām – uz 17.06 16-17:30;

3) pirmdien, 16.06. Plkst 10:59 to pārceļ uz piektdienu, 20.06. 7:30 – 9:00;

4) pirmdien, 16.06. Plkst 13:45 to atkal ieplāno uz otrdienu 17.06. Plkst 16-17:30;

5) otrdien 17.06 15:09 pārceļ uz 17.06 17-18:30;

6) otrdien, 17.06. esam ceļā. 16:40 sanāksmi atceļ!!

Paldies iesaistītajiem!”

Kā valdības soc partneris esam uzaicināti izdevumu samazināšanas sēdēs pie FM ar katru ministriju atsevišķi. Ļoti svarīgs un vajdzīgs process. Kā mums tur iet? Salikts grafiks dienā pa apm 4 ministrijām. Procesu dinamika piemērā ar @Arlietas

1) Ieplānoja sēdi sākotnēji pirms… — Andris Bite (@AndrisBite) June 17, 2025

Kā vēsta Jauns.lv, LDDK prezidenta uzrakstītais izsaucis virkni emociju sociālajā tīklā un pat pamudinājis Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas līderi, deputātu Hariju Rokpelni lakoniski atvainoties.

“Atvainojos kolēģu vārdā,” komentārā raksta ZZS pārstāvis, tiesa gan skaidri nenorādot, kuru kolēģu vārdā. Rokpelnis uz jautājumu – kā vārdā atvainojas – norāda, ka par galveno vaininieku šādā attieksmē pret sociālajiem partneriem uzskata Finanšu ministriju. Pie viena, atbildot uz jautājumu – vai Saeima plāno jebkā “motivēt un mobilizēt” šīs iestādes nopietnajiem budžeta jautājumiem, Rokpelnis saka: “Uzlabojumi jau ir. Šodien notiks sanāksme, kura citādi bija ieplānota piektdien, bet – kuru apskatoties – jau kļuva skaidrs, ka tā, visticamāk, arī tiktu pārcelta. Esam šo lietu izrunājuši [koalīcijas partiju] sadarbības sanāksmē.”

Pie ieraksta ir daudz komentāru, cita starpā arī paša Bites pievienots foto ar Finanšu ministrijas plakātu – aicinājumu uz saulgriežu ieskandināšanu.

Nav skaidri zināms, vai ielīgošanas plāni arī kaut reizi tika pārcelti, taču, aplūkojot kopējo FM dienaskārtību, jāsecina, ka uz šodien ieplānoto izdevumu samazināšanai veltīto sanāksmi ministrijas pārstāvji dosies, jau ielīgojušies.

