Kāpēc nazi nedrīkst atstāt uz galda pa nakti…?

Ilustratīvs attēls Foto: Fotolia

Autors: Anna Skariņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Izrādās, atstājot nazi pa nakti uz galda, var iedzīvoties lielās nepatikšanās un sabojāt “gaisu” mājās. Kāpēc?

Droši vien katram no mums mājās kādreiz ir gadījies saskarties ar dīvainiem trokšņiem, kuriem nespējam rast izskaidrojumu. Mūsu senči ticēja, ka šīs neizprotamās skaņas rada mājas gariņš, un no visas sirds centās to nesadusmot, lai mājās valdītu miers un svētība.

Saimnieks ir dusmīgs

No mājas gariņa nevajag baidīties, jo tas var brīdināt par tuvojošos nelaimi, sargā mājas mieru, var palīdzēt atrast kādu nozaudētu lietu, kā arī atbaidīt no dzīvokļa nelabvēļus vai zagļus.

Taču mājas gariņu var arī sadusmot un aizvainot.

Pazīmes, kas liecina, ka mājas uzraugs nav apmierināts:

* sāk pazust lietas, tās atrodas tādās vietās, kur iepriekš noteikti nav bijušas noliktas;

* veļa skapī ir saburzīta;

* uz tīra galda parādās drupačas;

* dzirdamas nopūtas un viegli trokšņi.

Visbiežāk var nākties saskarties ar pazudušām lietām – jūs stundām dzīvoklī varat meklēt pazudušās atslēgas, brilles vai maku un pēc tam tajā pašā dienā vai nākamajā šo lietu pilnīgi nejauši ieraudzīt acu priekšā, turklāt bieži vien to pirmais pamana kāds ciemiņš.

Kāpēc viņš apvainojas?

Mājas gariņu var ļoti vienkārši sadusmot, tas pārdzīvo par jums un uzvedas kā stingrs vecāks, kuru sadusmo bērnu nepaklausība un muļķība. Viens no izplatītākajiem iemesliem, kas var aizvainot mājas gariņu, ir netīri trauki, kas atstāti uz nakti, un asi priekšmeti uz galda.

Citi biežāk sastopamie iemesli:

* ja jūsu ģimenē izplatīta parādība ir strīdi, nesaskaņas un domstarpības, tad negaidiet labvēlību no mājas gariņa;

* viņam nepatīk skaļas un strīdīgas kompānijas, kur pasēdēšana notiek ar spirtotiem dzērieniem;

* mājas gariņš necieš tabakas dūmu smaku. Ja jums piemīt šis kaitīgais ieradums, pēdējais laiks padomāt, vai nav laiks no tā atvadīties;

* slinkums – nekārtība mājās, sen nenoslaucītas putekļu vērpetes, izmētātas lietas, kurām nav savas noteiktas vietas;

* kaķi mājas gariņam ir īpaši dzīvnieki, tādēļ nekādā gadījumā nedrīkst slikti izturēties pret tiem.

Ceļš uz mājas gariņa sirdi

Ja jūsu mājās ir sākušas notikt dīvainas lietas, nepieciešams ar steigu novērst mājas gariņa neapmierinātības iemeslu. Nekļūdīsieties, ja sāksiet ar mājas rūpīgu uzkopšanu, parūpēsieties, lai mājās vienmēr valdītu mierīga, labvēlīga gaisotne. Varat mēģināt pielabināt mājas gariņu, to uzcienājot ar rudzu maizes gabaliņu, kurš pārkaisīts ar sāli, vai kādu saldumiņu. Cienasts jāatstāj virtuvē pa nakti uz galda, bet no rīta pirmajam jāatnāk un jāapēd. Izmest cienastu nedrīkst.

Mājas gariņš priecāsies, ja ar viņu komunicēsiet – sasveicināsieties no rīta un aprunāsieties, ienākot mājās.