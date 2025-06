Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

"Varbūt šie alimentu nemaksātāji beidzot jāsāk likt cietumā?" Sabiedrība diskutē par vecākiem, kas nerūpējas par saviem bērniem







Pērn no valsts līdzekļiem izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs bija gandrīz 50 miljoni eiro, bet regresa kārtībā izdevies atgūt ap 16 miljoniem eiro. Parādnieku skaits ir 42 000 vecāku, liecina Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) administrācijas 2024. gada publiskais pārskats. Sociālajā tīklā “Thread” saistībā ar šo faktu lasāma diskusija.

Kāds Latvijas iedzīvotājs pauda, ka par šo naudu varētu izdarīt lielas lietas. “Pagājušo gadu valsts, to vecāku vietā, kas nerūpējas par saviem bērniem, izmaksājusi 50 miljonus EUR alimentos. Šī nauda lieliski noderētu, piemēram, Onkoloģijas centra remontam. Varbūt šie alimentu nemaksātāji beidzot jāsāk likt cietumā, kā citās valstīs?”

Kāds cits sociālā tīkla lietotājs norādīja, ka liela jēga no tā nebūtu: “Ieliksi viņu cietumā un tālāk? Valstij tāpat būs jāmaksā viņa vietā alimenti, plus vēl jāuztur viņi iekš cietuma.”

Sākotnējā ieraksta autors, kas aizsāka diskusiju, gan norādīja, ka tas varbūt būtu veids, kā likt nemaksātājiem aizdomāties, tomēr kāds cits lietotājs pauda viedokli par dzērājšoferiem.

“Par braukšanu dzērumā arī liek atsēdēt, ņem nost tiesības un mašīnas. Vai ir samazinājies dzērājšoferu skaits? Nē.”

Kāda sieviete dalījās pieredzē: “Šis ir ļoti sāpīgs temats gan mātēm, gan tiem “tēviem”. Arī bērniem. Esmu par to gana daudz rakstījusi un esmu pat saņēmusi kritiku no sievietēm, kuras saka, ka sākumā jāiegūst sirdsmiers. Tikai nez kā ar sirdsmieru pabarosi bērnu, kurš vispār ne pie kā nav vainīgs.

Arī esmu daļēji šajā pulciņā, jo “tēvs” maksā šos 150€ ne tiesas noteiktos, jo no UGF tomēr mīž. Piedodiet par vārdiem. Pārējais karājas pie tiesu izpildītāja, kurš neko nevar izdarīt, jo darba devējs speciāli maksā visu aploksnē.

Bet vissāpīgākais tajā visā ir tas, ka pašas sievietes izaudzina šādus “tēvus”. Un tas ir ok. Un arī atbalsta. Konkrēti manu bērnu “vecmāmiņai” šis viss šķiet baigi ok. Tas nekas, ka pati audzināja, ja tā var izteikties, savu bērnu bez tēva. Tā kā-ko sēsi, to pļausi.

Normāls tēvs, vīrietis, nekad neatļautos tā darīt, tā izvēlēties dzīvot. Labums vienīgi ir tāds, ka šādi “tēvi” mūža nogalē, kad iespējams kļūs nespējīgi, nevarēs neko pieprasīt no saviem bērniem. Jo tas taču arī iespējams.”

Vēl viens “Thread” lietotājs, iesaistoties diskusijā par šo tēmu, uzsvēra: “Bet tur arī ir shēma. Bieži vien vecāki kas nerūpējas turpina satikties ar bērniem. Lielākā daļa vīrieši aizbrauc uz ārzemēm un tur viņus nevar dabūt rokā valsts un piedzīt viņu daļu. Iedomājies māte saņem pabalstu no valsts, civilvīrs ved skaidru naudu un tad ģimene dabūn ekstra līdzekļus.”