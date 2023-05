Foto: Shutterstock

Cik dzīve ir netaisnīga! 3 zodiaka zīmes, kas ir lielākie skauģi







Ir cilvēki, kuri vienmēr kādu par kaut ko apskauž. Astrologi uzskata, ka šīs trīs zodiaka zīmes ir tie, kas pat tad, kad saka vārdus “es ļoti priecājos par tevi”, patiesībā domā – “cik dzīve ir netaisnīga! Par ko gan viņš to ir pelnījis, bet es nē?”. Šie cilvēki vienkārši neprot priecāties par citu sasniegumiem un laimi. Ja nav viņiem, tad labāk, lai nav nevienam.

Dvīņi

Dvīņi patiesībā ir apveltīti ar daudz un dažādiem kompleksiem. Un šos kompleksus viņi “tērē” uz citiem. Viņi ļoti bieži kādu apskauž par kaut ko. Bet bieži vien paši nav darījuši ne kripatu, lai dabūtu to, kas ir tiem, kurus viņi apskauž. Viņi vēlas, lai viņiem viss “iekrīt rokās”. Un tāpat arī viņi neprot cienīt un novērtēt jau to, kas viņiem ir dots.

Vēzis

Arī viņi šajā sarakstā ieņem augsto otro vietu un viss tikai tāpēc, ka viņi regulāri vērtē, kas ir citiem, bet nav viņiem. Patiesībā tas arī viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņiem ir maz patiesu draugu. Viņi ļoti pārdzīvo, ja “izskatās sliktāk” uz kāda cita fona, jo vienmēr grib izskatīties labāk. Ja viņiem izdodas atrast savā “vajāto” sarakstā kādu, kas ir maigākas dabas, tad Vēži jūtas laimīgi un var justies izcili, jo kāds atrodas “zemāk par viņiem”.

Strēlnieks

Vēl viena zodiaka zīme, kurai ļoti patīk kādu par kaut ko skaust, ir Strēlnieks. Astrologi saka, ka ar šo zodiaka zīmi vispār ir pavisam sarežģīti, jo viņi patiesībā nemaz īsti nezina, ko un kā vēlas. It kā viņi vēlas, lai izskatītos uz citu fona labāk, tomēr ne vienmēr vēlas tieši to. Strēlnieki, līdzīgi Dvīņiem, grib, lai viņiem rokās iekrīt “viss no gaisa”. Eksperti ir pārliecināti, ka visas problēmas viņi savā dzīvē spētu atrisināt, ja vien pārstātu skaust citus.