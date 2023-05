Foto: Shutterstock

Astrologi nosaukuši 3 zodiaka zīmes, kas ir mūžīgie čīkstuļi – viņi vienmēr par visu sūdzas







Kad kādam ir problēmas vai kādas bēdas, ir labi izrunāties, “pasūdzēties” vai pat izraudāties, jo tas bieži palīdz emocionāli “restartēties”, lai sāktu visu no jauna. Tomēr ir cilvēki, kuri sūdzas un čīkst bez īpaša iemesla, turklāt viņi to dara nemitīgi. Astrologi uzskata, ka lielākie čīkstētāji un tie, kas mūždien sūdzas par dzīves netaisnību, ir dzimuši šajās 3 zodiaka zīmēs. Vai tā ir?

Zivis

Lai arī šīs zīmes pārstāvjiem ir daudz labas rakstura īpašības, ir dažas, kas ir pat ļoti kaitinošas. Un viena no tām ir mūžīgā sūdzēšanās. Iemesls tam ir vienkāršs – viņi ne vienmēr spēj kontrolēt savas emocijas un dara tās zināmas arī citiem. Reizēm kāds sīkums Zivis var “izsist no sliedēm”, bet tā vietā, lai to analizētu pats savā prātā, Zivis noteikti to pastāstīs visiem. Turklāt tādā tonī, it kā tas būtu pasaules gals.

Auns

Pārsteigums, vai ne? Jā, Auni ir ļoti pašpārliecināti un enerģijas viņiem netrūkst. Tomēr viņu temperamentīgais raksturs bieži pārbauda viņu nervu sistēmu, tāpēc dažkārt gadās tā, ka viņiem pašiem paliek sevis žēl. Un tad viņi ļaujas emocijām. Aunus ir iespējams pat saraudināt. Un tad viņi sūdzas no visas sirds. Jo temperamentīgāks Auns, jo biežāka čīkstēšana.

Strēlnieks

Šie cilvēki nebaidās publiski atklāt savas jūtas un emocijas, un patiesību sakot viņiem ir vienalga, ko par viņiem domā. No visas šīs trijotnes, tieši Strēlnieki ir tie, kuri sūdzas gandrīz bez pārtraukuma, turklāt, kas ir pats sliktākais – viņi paši to vispār nenojauš. Ja jūsu paziņu, draugu vai kolēģu vidū ir kāds, kas var piecas minūtes sūdzēties par to, ka no rīta veikalā bija izpirktas tikko izceptas maizītes vai arī brīvdienās līst lietus un tāpēc “ir sabojāti visi plāni”, tad šis cilvēks pavisam noteikti ir dzimis Strēlnieka zīmē.