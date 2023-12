Foto: Baiba Buceniece

Darinām sveci ar Ziemassvētku smaržu. Soli pa solim Ieteikt 26







Ziemassvētki smaržo pēc kanēļa, krustnagliņām un vaniļas. To visu var apvienot vienā smaržīgā svecē. Izgatavošanas process nebūt nav sarežģīts. Raisot Ziemassvētku sajūtas, tajā var iesaistīties visa ģimene – gan pieaugušie, gan bērni. Mazās atvasītes vienīgi jāsargā no karstā parafīna katla.

Lai izgatavotu šo sveci, vispirms jāsagādā stearīns, parafīns vai jāsalasa pusizdegušu sveču gali, kas noteikti katram atrodami mājās. Tie ūdens peldē jāizkausē. Vajadzīgs arī mandarīns, apelsīns vai greipfrūts – atkarībā no tā, cik lielu sveci vēlaties iegūt, krustnagliņas un 1. izmēra deglis.

Apelsīnu novieto uz galda, pārbauda, kurš gals stāv stabilāk. Augli pārgriež uz pusēm. Ar nazi uzmanīgi, neiegriežot mizā, mīkstumu atdala no baltās kārtiņas, pēc tam ar pirkstiem izņem visu mīkstumu. Jo biezāka miza, jo labāk, bet to diemžēl pirms augļa iegādes grūti noteikt. Izgriež arī stīdziņu apelsīna vidū. To var izmantot par degli, bet tad iedegta svece stipri kūp.

Degli nogriež 10 – 12 cm garumā un uz mirkli iemērc izkausētajā parafīnā. Ņem lāpāmo vai tamboradatu un iedur izdobtās apelsīna pusītes dibena pašā vidiņā. Cauri izvelk degli. Caurumu nevajag veidot lielu, citādi parafīns tecēs ārā. 3 – 4 cm degļa atstāj karājamies zem apelsīna.

Pāri pārgrieztā augļa malām pārliek adatu vai bambusa kociņu, degli izstiepj un viegli piesien pie tā. Ielej nedaudz parafīna. Pārliecinās, ka šķidrais parafīns pa apelsīnā izdurto caurumu netek ārā vai tek nedaudz.

Pagaida, līdz tas viegli sacietējis, tad apelsīna pusīti piepilda līdz augšai. Nogaida apmēram 45 minūtes, līdz svece sacietējusi.

Pa to laiku izlasa veselas, nebojātas krustnagliņas. Kad svece pilnībā sastingusi, krustnagliņas sprauž apelsīna mizā, veidojot latviešu vai citus rakstus, vai tās personas vārdu, kurai sveci paredzēts dāvināt. Rotāšanai var izmantot ne tikai krustnagliņas, bet arī no kanēļa standziņas atšķeltus stienīšus vai kadiķa skujas. Šādi dekorēta svece degot jauki smaržos gan pēc apelsīna, gan rotāšanai izmantotā materiāla. Sveci atbrīvo no lāpāmadatas vai kociņa, nogriež degli apakšā. Nu to var iedegt. Jāpatur prātā, ka šāda veida sveci vēlams izdedzināt divu trīs nedēļu laikā. Apelsīna miza pamazām izžūst un svece kļūs mazāk ugunsdroša.

Materiāli un instrumenti:

parafīns, stearīns (mākslinieku preču veikalos) vai pusizdegušu sveču gali;

mandarīns, apelsīns vai greipfrūts;

deglis (mākslinieku preču veikalos, internetā);

lāpāmā adata vai bambusa kociņš;

krustnagliņas.