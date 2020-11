Foto: Shutterstock

Dāvanā saņemta nauda. VID skaidro, vai par to jāmaksā nodoklis Ieteikt 1





Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Vai par dāvinājumu, kas sastāv no naudas vērtības, jāmaksā IIN un cik procentu? Vai šāds dāvinājums jādeklarē? Ilga J.

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) informē, ka dāvinājums no personas, ar kuru ir radniecība līdz trešajai pakāpei, nav apliekams ar nodokli.

Dāvinājums, kas saņemts no mammas, tēva, brāļa, māsas, vecvecākiem vai laulātā un pārsniedz 10 000 eiro, ir jādeklarē, iesniedzot nākamajā gadā ienākumu deklarāciju un norādot dāvinājuma summu kā neapliekamo ienākumu.

Savukārt dāvinājums no trešās personas obligāti ir jādeklarē. Ja dāvinājumu – naudu, īpašumu, mašīnu – saņem no personas, ar kuru nav radniecības vai laulības, summa, kuru neapliek ar nodokli, ir 1425 eiro.

Par daļu, kas pārsniedz 1425 eiro, jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis pēc progresīvās nodokļu likmes. Ja ir vairāki dāvinājumi no vairākām personām, tad no katras personas saņemto dāvinājumu neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja tas nepārsniedz 1425 eiro. Progresīvā nodokļa likme, kas maksājama, ir atkarīga no personas kopējiem gada ienākumiem: ja tie ir līdz 20 004 eiro, likme ir 20%, no 20 004 līdz 62 800 eiro – 23%, bet ienākumu daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro, – 31,4 procenti.

Izņēmums – iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā, ja no personas, kas nav ģimenes loceklis, saņemtā nauda tiek izlietota, lai segtu izdevumus par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, izņemot kosmētiskās operācijas (un izņemot izdevumus par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu, izdevumiem par specialitātes iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību ie­stādēs, vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas).

“Lai nerastos šaubas par šādu naudas izlietošanas mērķi, ir jāsaglabā attiecīgie attaisnojuma dokumenti: čeki, kvītis, līgumi. Arī, ja ir šāda veida ienākums no fiziskajām personām un 10 000 eiro gadā, cilvēkam ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un deklarēt gūtos neapliekamos ienākumus,” paskaidro VID pārstāve Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa.