Aldis Gobzems

Deputāts Aldis Gobzems: "Pižons biju tajā laikā… Es nedzeru, nesmēķēju, sportoju, lasu un man patīk skaistas meitenes."







Soctīklos Saeimas deputāts Aldis Gobzems publicējis fotogrāfiju, kurā redzams, stāvot pie baltas krāsas vieglās automašīnas vienā no Rīgas centra ielām. “Facebook” vietnē politiķis uzrakstījis arī savas pārdomas par aizgājušajiem laikiem un to, kā redz nākotni.

Jāteic gan, ka daži lietotāji šo tekstu, iespējams, uztvēruši nepareizi – kāds no komentētājiem jautā, vai tas esot iepazīšanās sludinājums vietnē “Tinder”?

Deputāts Aldis Gobzems pie publicētās bildes uzrakstījis šādu tekstu (nerediģēts – red.):

“Tieši virs manas galvas fotogrāfijā redzami logi, kur savulaik bija mans advokātu birojs. Tā ir viena no visdārgākajām Rīgas ielām un tur bija viens no dārgākajiem advokātu birojiem pirms laika. Savā dzīvē es, visticamāk, vairs nekad nebūšu praktizējošs advokāts. Es to vairs negribu. Tas ir pagājis un nav vairs man pašam aktuāli. Bet kāpēc to rakstu? Kad veidoju advokāta karjeru, man gribējās “izsisties” un domāju, ka tas izdevās godam. Es biju zināms advokāts ar izsmalcinātu gaumi, izcilām oratora spējām tiesā, braukāju ar porši un dzīvoju trīsstāvu vecpuiša dzīvoklī.

Pižons biju tajā laikā. Veikoju ar Dolce un Gabbana uzvalku un intervijās pirksti bija gaisā. Bet dzīvē esmu palīdzējis daudziem.

Tagad es gribu, lai “izsitamies” mēs kā valsts. Tas ir mans jaunais “gribu”. Palīdzēt mūsu valstij un mums visiem. Tas prasa pacietību un milzu ieguldījumus, upurus, ciešanas un pārdzīvojumus. Viss nenotiek vienā dienā. Bet mums izdosies. Tāpat kā savulaik man ar pliku pakaļu puikam no mazpilsētas izdevās iekārtot dārgā gala advokāta biroju vienā no dārgākajām Rīgas ielām (bez neviena valsts pasūtījuma, starp citu), tāpat man ar komandu izdosies iekārtot bagātu valsti mums visiem. Domām ir milzīgs spēks. Tā es domāju pa dzīvi. Par jebko. Vienmēr. Un tieši tāpēc aicinu nākt ar mani. Es nekad nepadodos. Nekad un nekur. Un nekad nečinkstu, cik man grūta dzīve. Es gribu dzīvot bagātā valstī, un es tādā dzīvošu. Tas ir mērķis. Jā, un vēl. Raksturs man ir. Lieldienās man bija 101. Tagad 87. Uz vēlēšanām neviens konkurents nebūs tik izcilā formā. Ne intelektuāli, ne fiziski, ne emocionāli. Redzēsiet.

Es nedzeru, nesmēķēju, sportoju, lasu, nodarbojos ar seksu un man patīk skaistas meitenes. Es esmu tradicionāls un mans lielākais komplekss ir bijis – bailes tikt nepieņemtam. Bet redziet, arī tas vairs nav komplekss.

Un vēl – esmu atvērts, sirsnīgs un vienkāršs cilvēks. Tāds pats, kā Jūs. Pirksti sen man vairs nav gaisā. Ikviens, kurš mani saticis, to droši un brīvprātīgi apgalvos. Es ziedoju savu karjeru advokatūrā un to biroju aiz muguras tajā dzeltenajā Alberta ielas mājā, lai būtu politiķis. Un tas nav bijis mans pienākums. Tas ir tikai dzīves ceļš. Ar pateicību un prieku ejams. Mums izdosies! Jūs redzēsiet!”