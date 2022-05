Foto: Shutterstock

Diena var sākties ar pacietības pārbaudi! Horoskopi 29.maijam Ieteikt







Auns

Sākot ar pašu rītu, tava dzīve izskatīsies skaisti. Vismaz, tavuprāt. Ieklausies savā intuīcijā un tad tu nepiedzīvosi lielas kļūdas.

Vērsis

Šodien tev var būt saspringtas attiecības privātajā dzīvē. Tev arī pašam būs grūti rast mīļus vārdus un neradīsi sevī spēku, lai atbalstītu mīļoto. Vakara stundas gan jau arī šajā ziņā rādīsies cerīgākas.

Dvīņi

Tiem Dvīņiem, kam šī ir darbadiena, viss nepatiks. Un, jā, nu kā gan lai patiktu, ja jāstrādā brīvdienā? Starp citu, laba diena, lai ieskatītos acīs savām bailēm.

Vēzis

Iespējams, tev gribēsies pasūdzēties. Īpaši neapmierināts tu būsi, ja tavā ikdienā ir mazi bērni – tev šķitīs, ka tu nespēj vairs “ieelpot”, cik ļoti gribas brīvību. Labā ziņa – tās ir pārejošas sajūtas un jau vakara stundās viss būs pavisam citādi.

Lauva

Rītu sāc ar pacietību pret savu ģimeni. Neviens nav ideāls, ne tavi ģimenes locekļi, ne arī tu pats! Tāpēc noteikti nevajag izraisīt strīdu par niekiem, jo šis strīds pēc tam sāpēs visiem.

Jaunava

Šī diena tev var sākties ar faktu, ka kāds gaidīs no tevis palīdzīgu roku. Vai tas tev sagādās bažas? Iespējams, taču tas noteikti ir to vērts!

Svari

Var gadīties, ka šī būs tava lielo tēriņu diena. Tādas dienas gadās, taču tu sevi vari no tā pasargāt, ja, piemēram, šopinga vietā dosies pastaigā uz mežu vai vienkārši satiksies ar draugiem.

Skorpions

Domā pie tā, ko runā un pats galvenais – kā runā. Jo tavs pateiktais kādu var ļoti sāpināt pat, ja tev pašam liksies, ka “neko tādu jau nepateici”. Izvēlies pareizos vārdus un intonāciju. Nevajag darīt sāpes kādam, ja vari no tā izvairīties.

Strēlnieks

Šī būs laba diena, ja tu savus darbus un pienākumus būsi saplānojis un nenovirzīsies no šī “saraksta”. Haoss šai dienai nav piemērots. Ja to pieļausi, samaksāsi par to ar savu pacietību.

Mežāzis

Šodien, iespējams, gaidāmas vairāk emocijas, tāpēc jācenšas šo dienu pavadīt kopā ar tiem cilvēkiem, kas tavu sirdi silda, nevis tevi satrauc.

Ūdensvīrs

Diena var sākties ar pacietības pārbaudi attiecībās. Nezaudē smaidu un humora izjūtu. Tad viss sakārtosies pats par sevi!

Zivis

Centies šodien uz visu skatīties tikai pozitīvi, tad tavi plāni realizēsies. Neļauj iezagties šaubām un nepārliecinātībai!