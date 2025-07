Publicitātes foto

Nav nekā patīkamāka kā atgriezties mājās, novelkot krūšturi un ar vieglu roku to aizsviest pāri istabai. Pēdējos gados arvien vairāk sieviešu ir izvēlējušās pilnībā atteikties no šī apģērba gabala, par to raksta tabloīds Metro.

Pandēmijas laikā 34% sieviešu redzēja distancēšanās periodu kā iespēju dzīvot bez krūštura, bet 2022. gadā Selfridges ziņoja, ka bez-stiepļu krūšturu pārdošana pieaugusi par 90%. Šī tendence turpina pieaugt, ko veicina ķermeņa pozitivitātes kustības, slavenību atklātā izturēšanās pret dabisko izskatu un atkailinātu kleitu nevainojamais šiks, īpaši piesaistot Gen Z paaudzi, kas ar prieku izvēlas brīvas krūtis.

Tomēr, ja esi pieradusi valkāt krūšturi, atteikšanās no tiem var prasīt pierašanas laiku, īpaši ņemot vērā gadu desmitiem ilgo uzskatu, ka krūšturi nodrošina atbalstu, komfortu un noturīgāku formu. Tas rada jautājumu: kas īsti notiek ar krūtīm, ja no krūšturiem atsakāmies?

Izdevums konsultējās ar ķirurgu un krūšturu speciālisti, lai noskaidrotu, kādas izmaiņas sagaida krūtis bez šī apģērba. “Krūtis sastāv no taukaudiem un dziedzeru audiem,” skaidro Dr. Džo Veikfīlda-Skura. “Vidēji katra krūts sver aptuveni 750 gramus, kas ir ievērojams svars.” Tā kā krūtis notur tikai āda, kuras atbalsta spējas ar laiku mazinās, līdz ar to tā var kļūt par problēmu, ja krūšturis netiek valkāts regulāri.

Džo norāda: “Āda ir elastīga. Bez krūštura āda izstiepjas pāri dabiskajām robežām, kā rezultātā krūtis sāk stiepties un uz ādas var parādīties strijas. Protams, strijas ir normāla parādība, un nevienam nav jākaunas par tām. Tomēr, ja tev ir kuplākas krūtis, tas var pārsniegt estētisko līmeni.”

Plastikas ķirurgs Dr. Dens Māršs, kurš veic krūšu samazināšanas un implantu operācijas, atzīst: “Ekstrēmos gadījumos liela krūšu svara dēļ var tikt bojāti pat nervi, kas izraisa jutīguma zudumu krūtsgalos — tas nav izplatīti, bet sastopami gadījumi.”

Turklāt krūšturu nenēsāšana var palielināt krūšu apmēru, bet ne tvirtumu: “Ādai stiepjoties, krūtis kļūst lielākas, īpaši smagām krūtīm, ko vēl vairāk ietekmē gravitācija,” piebilst Dens.

