11 kļūdas, ko cilvēki pieļauj un kas izraisa nelāgu ķermeņa aromātu







Pat ja tas sākumā neliekas svarīgi, ķermeņa aromāts un vieglas, bet nepatīkamas smakas būtiski ietekmē to, kā uztveram cilvēkus. Tā liecina pētījums žurnālā PLOS One. Vai tā būtu darba vide vai tikšanās ar draugiem, nepatīkamas smakas automātiski raisa arī nepatīkamas asociācijas. Kā rūpēties par to, lai radītu labu iespaidu un izvairītos no ķermeņa aromāta? Tas sākas ar rūpīgu personīgo higiēnu.

Protams, regulāra mazgāšanās un pietiekama ūdens uzņemšana ir visa pamatā, taču tikpat svarīgi ir izvairīties no kļūdām, ko cilvēki mēdz pieļaut ikdienā un kas liek smaržot slikti. Daudzas no tām ir ikdienišķas, un cilvēki pat nepamana, ka tieši tās veicina baktēriju vairošanos un līdz ar to arī nepatīkamo aromātu.

1. Valkā mitru apģērbu

Mēs visi reiz esam steigušies un uzvilkuši vēl līdz galam neizžuvušu apģērbu. Taču, kā teikts pētījumā, mitrs apģērbs veicina mikrobu un sēnīšu vairošanos, un tās izraisa smaku. Tāpēc labāk nesteigties un ļaut drēbēm pilnībā izžūt.

2. Netīra zobus ar zobu diegu

Ar zobu tīrīšanu ar zobu birsti vien nepietiek. Saskaņā ar “European Journal of Dentistry” regulāra zobu diega lietošana palīdz novērst nepatīkamu elpu. Tāpat ieteicams lietot mēles tīrāmo un mutes skalojamos līdzekļus.

3. Guļ netīrā gultasveļā

ASV pētījumā atklāts, ka 27% cilvēku mazgā gultasveļu tikai reizi mēnesī vai vēl retāk. Netīra veļa veicina ne tikai ādas problēmas un akni, bet arī dažādas smakas. Mazgājiet gultasveļu vismaz reizi divās nedēļās!