Dita Lūriņa-Egliena par jauno projektu: “Tas ir garš un grūts ceļš, bet no katrām grūtībām jāmācās!” 0

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LA.LV
16:01, 3. jūlijs 2026
Ziņas Kultūra

Dita Lūriņa-Egliena TV24 runā par projekta “Manai dzimtenei” attīstību, atzīstot, ka tas ir garš un grūts ceļš, taču no katrām grūtībām viņa cenšas mācīties un saprast, kas ir jāmaina.

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Viņa uzsver, ka šīs mācības paliek mākslinieciskajā risinājumā, nevis viņas personīgajos lēmumos.

“Manai dzimtenei” pulcēs plašu kolektīvu klāstu un apvienos dažādas mākslas formas. Tajā piedalīsies ne tikai dziedātāji, bet arī dejotāji un orķestris.

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Mūziķu sastāvs būs daudzveidīgs – skanēs gan pūšaminstrumenti, gan stīgas, bet uz skatuves kāps arī vairāki dziedātāji, tostarp operdziedātāji Aleksandrs Antoņenko un Inga Šļubovska, kā arī aktieri un mūziķi Andris Ērglis, Jānis Tīvelis, Rūta Dūduma-Ķirse un Ieva Kerēvica.

Muzikālā koncerta sastāvā būs arī dejotāji, kuri palīdzēs interpretēt Maestro brīnišķīgās tautasdziesmu apdares.

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