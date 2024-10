Foto: Ekrānuzņēmums no video

VIDEO. "Dzīvoju kāpņutelpā, mazgājāmies pie upes" – "Ērkšķu" dalībniece atminas dzīvi bez mammas stiprā pleca







30 gadus vecā Iļjana, neskatoties uz to, ka ir pieaugusi, jūtas 15 gadus veca. Viņa cenšas strādāt, bet bieži maina darbavietas un aizraujas ar alkohola un marihuānas lietošanu. Iļjanas bērnība bija sarežģīta – viņa to pavadīja pie vecmammas, kura bija vardarbīga un kontrolējoša. Meitene vairākkārt mēģināja bēgt, līdz 13 gadu vecumā pati lūdza, lai viņu pārved uz bērnu namu pie māsām un brāļiem.

“Divus gadus dzīvoju kāpņutelpā ar savu māsu. Iztikām no tā, ko dabūjām ārā – mazgājāmies pie upes. Ko mēs ģērbām? Kad kāds izlika ārā žāvēties savas drēbes, mēs tās zagām,” savas dzīves skarbo līniju ieskicē sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” sestās sezonas dalībniece Iļjana.

Sasniedzot pilngadību, viņa saņēma savu visilgāk gaidīto dāvanu – mammas atbrīvošanu no ieslodzījuma, kura tajā nokļuva, uzņemoties svešu vainu. “Mēs sākām atkal kontaktēties, bet, kad man palika 19 gadu, viņa nomira no vēža. Burtiski gadu, pusotru bijām kopā…” stāsta Iļjana.

Viņa ir pabeigusi pamatskolu, vēlāk sākusi apgūt pavāra palīdzes arodu, tomēr mācības pametusi. Laiku pa laikam viņa pāris mēnešus pastrādā, bet drīz vien atkal atgriežas darba meklējumos un savā bezmērķīgajā ikdienā, kuru galvenokārt veido nebeidzami dzerstiņi ar draugiem. Iļjanas sapnis ir atvērt savu suņu patversmi.