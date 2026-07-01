Kaspars Zemītis: &#8220;Katram novēlētu – gan cilvēkam, kas profesionāli nodarbojas ar mūziku, gan tam, kas paņem rokās savu ģitāru un grib nospēlēt dažus akordus, – sajust saikni ar instrumentu.&#8221;
Kaspars Zemītis: “Katram novēlētu – gan cilvēkam, kas profesionāli nodarbojas ar mūziku, gan tam, kas paņem rokās savu ģitāru un grib nospēlēt dažus akordus, – sajust saikni ar instrumentu.”
Foto: Karīna Miezāja

“Es jau sen gaidīju!” Kaspara Zemīša ģimenē gaidāms mazulis 0

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kokteilis.lv
22:10, 1. jūlijs 2026
Kokteilis Mīli

Ģitārista Kaspara Zemīša ģimenē gaidāms īpašs notikums – mūziķis drīzumā pirmo reizi kļūs par vectēvu. Kā vēsta žurnāls “Privātā Dzīve”, bērniņu gaida viņa vecākais dēls, grupas “Pirmais kurss” mūziķis Kārlis Zemītis un viņa līgava Elīza.

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53 gadus vecais mūziķis neslēpj prieku par gaidāmo ģimenes pieaugumu un atzīst, ka šo brīdi gaidījis jau ilgāku laiku.

“Es jau sen gaidīju mazbērnu! Pat domāju – johaidī, man pašam pirmais bērns atskrēja agri. Man tad bija tikai 21 gads, bet dēlam Kārlim tagad jau 31! Mēs ar sievu esam bezgala laimīgi par gaidāmo mazbērnu,” žurnālam stāsta Kaspars Zemītis.

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Tomēr viņam ir arī kāda vēlme attiecībā uz to, kā viņu turpmāk uzrunās ģimenē.

“Man šis vārds diez ko neiet pie sirds. Vectēvs ir daudz foršāks vārds,” saka mūziķis, piebilstot, ka par “opīti” sevi saukt nevēlētos.

Sarunā ar “Privāto Dzīvi” Zemītis atklāj, ka mazbērna ikdienas pieskatīšanā lielāka loma būs jaunajiem vecākiem, savukārt viņš ar sievu Andu vairāk iecerējuši mazo lutināt.

Vaicāts, kādu padomu viņš vēlētos dot dēlam pirms kļūšanas par tēvu, Kaspars norāda, ka katra cilvēka pieredze ir atšķirīga:

“Lai gan man kā tēvam ir trīskārša pieredze, uzskatu, ka tā neko nenozīmē. Kad dzima pirmais, es noteikti nebiju tik atbildīgs kā Kārlis, jo tobrīd biju daudz jaunāks. Kūlos pa dzīvi, kā mācēju, un tobrīd bērna piedzimšana sagrieza visu kājām gaisā.”

Mūziķis atzīst, ka tieši bērnu nākšana pasaulē viņam palīdzējusi pieaugt un citādi paraudzīties uz dzīvi.

“Es beidzot no puikas kļuvu par veci, sāku saprast, kas jādara kārtīgam vīrietim. Dēlam novēlu izbaudīt šo laiku! Pats piedalījos visu triju dēlu dzemdībās un apbimbājos no tā, cik milzīgs brīnums tobrīd notiek.”

Plašāk par gaidāmo ģimenes pieaugumu iespējams lasīt žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā.

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