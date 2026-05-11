Šefpavāra Māra Jansona ģimenē gaidāms priecīgs notikums 0
Šī gada Māmiņdiena šefpavāra Māra Jansona ģimenē ir bijusi īpaši emocionāla un nozīmīga. Sociālajā tīklā “Instagram” viņa mīļotā sieviete, mārketinga vadītāja Svetlana Dāboliņa atklājusi, ka ģimenē gaidāms mazulis.
Par priecīgo notikumu viņa pavēstījusi ar sirsnīgu ierakstu, kurā dalījās pārdomās par šī gada svētkiem un gaidāmajām pārmaiņām ģimenes dzīvē.
“Šogad vēl īpašāka Māmiņdiena: lēnāka un apzinātāka. Un šogad kā nekad mēs sajūtam, ka mīlestība nedalās, mīlestība reizinās,” raksta Dāboliņa.