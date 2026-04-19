"Neredz, ka esmu stāvoklī?" Viena no slavenākajām Latvijas influencerēm neparastā veidā paziņo par grūtniecību
Viena no Latvijas populārākajām un sirsnīgākajām satura veidotājām Justīne Martinsone, kura sociālajos tīklos plašāk pazīstama kā Jushka Padrushka, pārsteigusi savus sekotājus ar īpaši priecīgu vēsti. Ar sev raksturīgo humoru un vieglumu viņa paziņojusi, ka viņa gaida mazuli.
Influencere sociālo tīklu platformā “Instagram” auditoriju uzrunāja ar asprātīgu un mīļu video, kurā iesaistīts arī viņas vīrs, loģistikas speciālists Artūrs Dzelzskalns.
Video redzams lakonisks, bet zīmīgs dialogs:
Justīne: “Kā es izskatos?”
Artūrs: “Labi.”
Justīne: “Neredz, ka es esmu stāvoklī?”
Artūrs: “Nē.”
Justīne: “Nu labi.”
Ar šo vienkāršo sarunu Justīne atklāja, ka ir jau 6. grūtniecības mēnesī, veiksmīgi noslēpjot apaļo vēderiņu no publikas acīm līdz pat pavasara pilnbriedam. Sekotāji tūlītēji reaģēja ar apsveikumu vētru, priecājoties par pāra jauno dzīves posmu.
Atgādinām, ka Justīne un Artūrs savu savienību oficiāli nostiprināja pērnā gada maijā, kad miju gredzenus romantiskā ceremonijā.