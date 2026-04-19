Foto: Ekrānuzņēmumi no “Instagram” video/jushkapadrushka

“Neredz, ka esmu stāvoklī?” Viena no slavenākajām Latvijas influencerēm neparastā veidā paziņo par grūtniecību 0

21:08, 19. aprīlis 2026
Viena no Latvijas populārākajām un sirsnīgākajām satura veidotājām Justīne Martinsone, kura sociālajos tīklos plašāk pazīstama kā Jushka Padrushka, pārsteigusi savus sekotājus ar īpaši priecīgu vēsti. Ar sev raksturīgo humoru un vieglumu viņa paziņojusi, ka viņa gaida mazuli.

Naktī uz pirmdienu vietām gaidāms sals, bet īstā “jautrība” sāksies nākamās nedēļas otrajā pusē
MI aprēķinājis aptuveno kara sākuma gadu Eiropā un prognozē, kuras valstis būtu kā zem naža asmens 12
Trīs ikdienas paradumi, kas patiesībā paātrina novecošanos – daudzi tos piekopj ik dienu
Influencere sociālo tīklu platformā “Instagram” auditoriju uzrunāja ar asprātīgu un mīļu video, kurā iesaistīts arī viņas vīrs, loģistikas speciālists Artūrs Dzelzskalns.

Video redzams lakonisks, bet zīmīgs dialogs:

Vājprātīga slepkavība ASV – vīrietis ģimenes strīda laikā nošauj astoņus bērnus
Aizdedzināja dzīvokli, paņēma ieroci… Policija atklāj detaļas par notikumiem pirms apšaudes Kijivā
Cik daudz laika vēl palicis Putinam? Ukraiņu žurnālists prognozē “melnā gulbja” ierašanās brīdi

Justīne: “Kā es izskatos?”
Artūrs: “Labi.”
Justīne: “Neredz, ka es esmu stāvoklī?”
Artūrs: “Nē.”
Justīne: “Nu labi.”

Ar šo vienkāršo sarunu Justīne atklāja, ka ir jau 6. grūtniecības mēnesī, veiksmīgi noslēpjot apaļo vēderiņu no publikas acīm līdz pat pavasara pilnbriedam. Sekotāji tūlītēji reaģēja ar apsveikumu vētru, priecājoties par pāra jauno dzīves posmu.

Atgādinām, ka Justīne un Artūrs savu savienību oficiāli nostiprināja pērnā gada maijā, kad miju gredzenus romantiskā ceremonijā.

SAISTĪTIE RAKSTI
Artūrs Irbe īpaša iemesla dēļ varētu izlaist pasaules čempionātu hokejā
“Liels prieks, gandarījums un lepnums…” Danas Reiznieces ģimenē sagaidīts mazulis – bijusī politiķe neslēpj prieku
“Jā, drīz mums būs bērniņš!” Kristapa Porziņģa tēvam Tālim 69 gadu vecumā jauna dzīve