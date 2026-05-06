"Jau zinājām un izvēlējāmies…" Sendija un Danute oriģinālā veidā atklāj gaidāmā mazuļa dzimumu
Latvijā zināmās digitālā satura veidotājas, fitnesa treneres un bijušās šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Sendija un Danute Ozolas sociālajos tīklos atklājušas gaidāmā mazuļa dzimumu. Dzimuma atklāšanas ballīti viņas nolēmušas aizstāt ar radošu animācijas īsfilmu.
Savu sekotāju auditoriju sociālo tīklu platformā “Instagram” dāmu pāris nolēma pārsteigt, apspēlējot bērnības klasiku – animācijas filmu “Karalis Lauva”. Video redzams, kā abas dāmas pie televizora ekrāna vēro savu dzīvesstāstu, kas ietērpts leģendārās filmas kadros.
Video kulminācijā viņas nonāk pie galvenā jautājuma: “Kas tad būs?”
Pēc desmit sekunžu ilgas, intriģējošas laika atskaites ekrānā parādījās ilgi gaidītais uzraksts – Ozolu ģimenē ienāks dēliņš!
Lai gan sekotājiem šis paziņojums bija pārsteigums, pašas dāmas atklāj, ka šoreiz nekādu nejaušību nav bijis. Sendija un Danute neslēpj, ka mazuļa dzimums viņām bijis zināms jau labu laiku – patiesībā tas ticis izvēlēts jau pirms embrija transfēra procedūras.