“Es kā enerģijas producents redzu, kur tie punkti ir vaļā, kur ir ciet,” Zeltiņa šobrīd ir savas dzīves pagrieziena punktā 0
Aktrise un uzņēmēja Agnese Zetiņa ir viena no tām sievietēm, kura nebaidās mainīt savu dzīves virzienu. Savulaik viņa no aktrises karjeras pievērsās rotu biznesam, un šobrīd viņas ceļš vedis vēl tālāk – uz darbu ar cilvēku iekšējo pasauli kā energoterapeitei. Viesojoties raidījumā “Dāmu projekts”, viņa pastāstīja vairāk par savu nodarbošanos un to, kā šis ceļš palīdzējis viņai pašai labāk izprast sevi, savas izvēles un dzīves ritējumu, vēsta portāls 1188.
Lūgta pastāstīt, kas vispār ir energoterapija, Agnese skaidro: “Energoterapeits ir enerģijas producents. Viņš redz cilvēka enerģētisko potenciālu. Redz, kurās vietās ir bloks. Ar darbu, kas notiek uz masāžas galda, strādājot no galvas līdz kājām ar visiem septiņiem centriem, spiežot pa meridiāniem un enerģētiskajiem centriem, strādājot ar enerģētisko ķermeni, attaisa vaļā plūsmu, kas ir bijusi nobloķēta. Līdz ar to – katrs šis centrs atbild par noteiktu dzīves jomu.”
Viņa turpināja aprakstīt, par ko atbild katrs centrs, skaidrojot, ka, ja kāds no tiem ir bloķēts, rodas dažādas problēmas, dažādās dzīves sfērās.
“Respektīvi, es kā enerģijas producents redzu, kur ir vaļā, kur ir ciet. Attaisu vaļā un cilvēkiem šie aspekti sāk vērtie vaļā. Tas, cik ātri viņa dzīvē notiek izmaiņas, ir atkarīgs no tā, kurā dzīves posmā viņš ir un ko līdz šim viņš ir sastrādājis. ”
Energoterapijas apgūšana arī viņai kļuvusi par dzīves pagrieziena punktu pārmaiņām un vēlmi atgūt iekšējo līdzsvaru. “Es sapratu to, ka man ir ļoti atvērta sirds, jo mums eksāmenā lika atzīmi par sirds atvērtību. Nevienā augstskolā nedod atzīmi par atvērtu sirdi. Es sapratu, ka darbs aktrise ir darbs caur savu ego. Jā, tas ir cilvēkiem, tas cilvēkos rada emocijas, bet tas gandarījums nav tik liels, kad tu, skatoties cilvēkam acīs, spēj vērot cilvēkā izmaiņas un sekot tām līdzi. Šis darbs man sniedz milzīgu gandarījumu.”