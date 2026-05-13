Foto: Ekrānuzņēmumi no “Eirovīzijas” pirmā pusfināla priekšnesumiem/”X”

“Zviedrijas pārstāve gatava nākamajai pandēmijai?” Latviešu dīvānu eksperti apspriež Eirovīzijas pirmo pusfinālu 0

7:25, 13. maijs 2026
Kamēr latvieši ar aizturētu elpu gaida ceturtdienu, kad uz “Eirovīzijas” lielās skatuves kā devītā kāps mūsu Atvara ar emocionālo dziesmu “Ēnā”, Vīnē vakar aizvadīts pirmais pusfināls, kura gaitā finālā iekļuva favorīte Somija, Lietuva un Izraēla, kuras piedalīšanās dēļ piecas valstis ir boikotējušas šo konkursu. Tikmēr sociālajos tīklos latviešu dīvānu eksperti apspriež redzēto.

No 15 pirmā pusfināla dalībniecēm finālā iekļuva Beļģija, Grieķija, Horvātija, Izraēla, Lietuva, Moldova, Polija, Serbija, Somija un Zviedrija. Finālā neiekļuva Igaunija, Gruzija, Melnkalne, Portugāle un Sanmarīno.

Kā ziņo aģentūra LETA, Izraēlas piedalīšanās šajā konkursā ir pamudinājusi piecas valstis – Īriju, Islandi, Nīderlandi, Slovēniju un un Spāniju – tajā nepiedalīties. Īrija, Slovēnija un Spānija pat atteicās pārraidīt šo konkursu televīzijā.

Šonedēļ konkursā piedalās pavisam 35 valstis – mazākais skaits kopš dalības paplašināšanas 2004. gadā.

Faniem vicinot Izraēlas karogus, šīs valsts pārstāvis Noams Betans izpildīja dziesmu “Michelle” (“Mišela”) ivritā, franciski un angliski. Pirms tam daži desmiti propalestīniešu aktīvistu novietoja zārkus Vīnes centrā, protestējot pret karu Gazas joslā.

“Eirovīzijas” direktors Mārtins Grīns preses konferencē pavēstīja, ka šie protesti parādījuši to, ka Vīne atļauj visiem izpausties.

Otrais pusfināls norisināsies ceturtdien, 14. maijā. Kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves kāps Latvijas pārstāve Atvara ar dziesmu “Ēnā”.

Šajā dienā uzstāsies arī pārstāvji no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas.

Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien, 16. maijā.

