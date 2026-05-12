Riskēja un vinnēja jaunus tirgus – Kardašjanu un “Chanel” fotogrāfs “iemīlas” šajā “Dzintara”produktā 3
Kosmētikas zīmols “Dzintars” sadarbībā ar radošo studiju DeadHungry un tās dibinātāju, fotogrāfu Aleksu Paganeli (Alex Paganelli) iezīmē ienākšanu Polijas tirgū ar līdz šim vērienīgāko zīmola vizuālās komunikācijas kampaņu.
Šī fotosesija nav tikai kampaņa, tā ir apzināta izvēle ienākt jaunā tirgū ar vizuālo valodu, kas atbilst globālajiem standartiem. DeadHungry ir strādājis ar pasaules līmeņa zīmoliem, tostarp SKIMS, ko radījusi Kima Kardašjana (Kim Kardashian), luksusa industrijas ikonām – Chanel, Byredo, Chopard un Penhaligon’s. Studijas darbi publicēti arī tādos izdevumos kā Vogue.
“Kad fotogrāfs, kurš veidojis dažas no ikoniskākajām kampaņām pasaulē, izrāda interesi par tavu produktu, kļūst skaidrs, ka esam uz pareizā ceļa. Sākumā nebiju pārliecināta, ka šī sadarbība īstenosies. Mēs riskējām un nosūtījām produktu arī izmēģināt, pirms tiek pieņemts lēmums par sadarbību, un tas bija izšķirošais brīdis. Viņu tie uzrunāja! Manuprāt, tieši tas raksturo ASARI būtību, kad produkta kvalitāte ir pārliecinoša, tā pati par sevi uzrunā īstos cilvēkus. Sadarbība ar DeadHungry ienesa kampaņā autentisku redzējumu un enerģiju, ko nav iespējams mākslīgi radīt,” saka Anastasija Udalova, “Dzintars” vadītāja.
Šāda līmeņa sadarbība piešķir kampaņai jaunu vērtību – tā kļūst par projektu, kas vizuāli un konceptuāli konkurē ar pasaules zīmolu komunikāciju.
Vizuālā pieeja, kas pārsniedz ekspektācijas
Zobu pastu līnijas ASARI kampaņa veidota kā vizuāls stāsts, kas apvieno gastronomiju, dizainu un produktu komunikāciju. Tās pamatā ir ideja par “desertu pēc deserta”, kur katra zobu pasta tiek interpretēta kā unikāla garšas pasaule.
Fotosesijas laikā izmantoti ēdiena elementi, krāsu kontrasti un neparastas kompozīcijas, lai izceltu produktu garšas un radītu spilgtu, emocionālu pieredzi. Uzņemšanas procesā ēdienu uz vietas gatavoja pats fotogrāfs, eksperimentējot ar tekstūrām un krāsu kombinācijām, radot dinamisku un radošu vidi.
Katrs kadrs veidots kā atsevišķs stāsts, kur produkts kļūst par daļu no plašākas estētiskas pieredzes. Šāda pieeja ļauj ASARI zobu pastas pozicionēt ne tikai kā funkcionālu mutes dobuma kopšanas līdzekli, bet arī kā dzīvesstila produktu, kas uzrunā mūsdienu patērētāju.
No fotosesijas līdz jaunam tirgum
Tieši šī starptautiskā līmeņa kampaņa kalpo kā pamats Dzintars mazumtirdzniecības veikalu tīkliem Rossmann Polijā. Zobu pastu līnija ASARI jau ir pieejama Rossmann veikalos visā valstī, nodrošinot plašu piekļuvi patērētājiem vienā no nozīmīgākajiem kosmētikas tirgiem Centrāleiropā.
“Dzintars” ienākšana Polijā iezīmē būtisku attīstības posmu, kurā apvienots spēcīgs produkts ar starptautiska līmeņa komunikāciju. Tas skaidri parāda uzņēmuma virzienu – kļūt par eksportspējīgu zīmolu, kas spēj konkurēt ne tikai ar kvalitāti, bet arī ar stāstu, dizainu un vizuālo identitāti.