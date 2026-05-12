Karš var beigties jebkurā brīdī: no Maskavas puses izskan mīklains paziņojums
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Krievijas tā dēvētā “speciālā militārā operācija”, kas “mazliet” ievilkusies Ukrainā, varētu tikt pārtraukta jebkurā brīdī.
“Speciālā militārā operācija var apstāties jebkurā brīdī, ja Kijiva pieņems lēmumu. Kādu? Tas viņiem ir zināms,” komentārā Krievijas propagandistiem sacīja Peskovs.
Kā vēsta RIA-Novosti, Kremļa pārstāvis neprecizēja, par kādu tieši lēmumu ir runa, taču atkal sāka runāt par iespējamu diktatora Vladimira Putina un Ukrainas līdera Volodimira Zelenska tikšanos.
“Putins ir teicis, ka ir gatavs tikties ar Zelenski Maskavā vai jebkurā citā vietā,” apgalvoja Peskovs.
Tikmēr ziņu portāls Unian atgādina, ka Putins 9. maija Uzvaras dienas pasākumu laikā paziņoja, ka, viņaprāt, karš pret Ukrainu tuvojas beigām. Tas kļuva par vienu no pirmajiem šāda veida signāliem no Kremļa puses kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma.