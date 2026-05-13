“Kad ieraudzīju, iepletu acis!” Pircēji diskutē par jaunajiem “Lidl” produktiem; tādus nekur citur iegādāties nav iespējams 0
LA.LV jau aktīvi vēstījām par abrīnas vērto “Lidl” piecu gadu jubilejas reklāmu, kuras galvenajā lomā ir dziedātājs Lauris Reiniks ar gariem, plīvojošiem matiem.
Šī reklāma sabiedrībā izraisīja pozitīvisma vilni. Pat izskanēja viedoklis, ka šī reklāma pārspēj visus iepriekšējos Reinika panākumus. Tomēr reklāmas rullītis nav vienīgā pusapaļās jubilejas svinību daļa. Lai kārtīgi atzīmētu šos svētkus, veikalu tīkls piedāvā pircējiem vairākus produktus limitētā daudzumā. Tiem visiem piemīt viena īpašība – ikoniski zila krāsa. Par produktiem izteikušies arī soctīklotāji.
“Vakar no rīta biju Lidl veikalā! Biju šokā par zilajām rozēm, bet nu ok, katram sava gaume! Bet, kad ieraudzīju zilās biezpiena bumbiņas, tad gan iepletu acis. Padalies, lūdzu, vai Tu izvēlētos tādu produktu savai ģimenei?” vietnē “Facebook” dalās Līga.
Kas par zilajiem brīnumiem sakāms komentētājiem?
“Zilās rozes ir nereāli skaistas, nu, manām acīm. Gaumes jautājums.”
“Zilā krāsa piemērota tai reklāmai. Nu, tik bezgaumīgu Lidl reklāmu nekad nebiju redzējusi. Iespējams, video veidotājs saēdās šīs zilās bumbiņas.”
“Es, starp citu, saņēmu tieši šīs zilās rozītes no savas meitiņas un biju ļoooti priecīga, jo man zilā krāsa ir viena no mīļākajām. Meitiņai izdevās mani ļoti iepriecināt.”
“Pasaki, ka tu nezini, ka Lidl brenda krāsa ir zila. Nu, dzeltena arī, bet dzeltenas rozes un klimpas nevienu nepārsteigtu.”
“Paņēmu zilos makaronus ar pildījumu. Redzēs, kā garšos. Tas viss zilais ir ražots LV — kāpēc nepamēģināt?”
“Man ļoti patīk zilā krāsa. Ļoti oriģināli.”
“Tā ir gaumes lieta. Zilās rozes man nudien patīk, pat ļoti. Tāpat kā melnas rozes. Tās biezpiena bumbiņas es arī nopirktu, vienkārši, lai pagaršotu. Kāpēc gan ne?”
“Zilais saldējums ir super! Iesaku.”
“Melleņu ķiļķeni nevienam latvietim nav zināmi?”
